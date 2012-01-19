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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

کاظمی:

90 میلیون تومان برای ساخت ضریح امامزاده باقر (ع) هزینه شد

90 میلیون تومان برای ساخت ضریح امامزاده باقر (ع) هزینه شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو کرمانشاه گفت: برای امامزاده باقر بیستون هزینه ای در حدود 90 میلیون تومان برای ساخت ضریح تخصیص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورخدا کاظمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در اداره اوقاف ناحیه دو کرمانشاه، چهار بقعه شاخص در سطح استانی داریم که دو امامزاده در هرسین و بیستون و دو امامزاده دیگر به نام های امامزاده ابراهیم و قدمگاه "زنگی" در کرمانشاه قرار گرفته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو کرمانشاه افزود: در قدمگاه زنگی، عملیات عمرانی و اجرایی بسیاری انجام شده است که از این میان می توان به احداث سرویس های بهداشتی، احداث پارکینگ به مساحت دو هزار و 200 متر مربع، ساخت 30 متر اتاق خادم اشاره کرد.

کاظمی گفت: همچنین این اداره موفق شده که شبستان امامزاده ابراهیم بیستون را تکمیل کند.

وی تاکید کرد: ترمیم گلدسته تربت امامزاده و ساماندهی دوهزار متر گورستان در کنار امامزاده باقر بیستون از دیگر کارهای انجام شده ما در این مدت است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو کرمانشاه گفت: برای امامزاده باقر بیستون هزینه ای در حدود 90 میلیون تومان برای ساخت ضریح اعتبار تخصیص داده شده است.

وی تاکید کرد: تاکنون از محل درآمدهای نذور مردم، مبلغ 231 میلیون تومان برای انجام امور عمرانی در امامزادگان و انجام دیگر برنامه های عمرانی هزینه شده است.

کاظمی تصریح کرد: در سال جاری از محل در‌آمد اداره اوقاف ناحیه دو بیش از 1.2 میلیارد تومان در راستای نیت واقفان هزینه شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو کرمانشاه به دیگر کمکهای این اداره اشاره کرد و گفت: این اداره تا امروز موفق شده است که به بیش از سه هزار مستحق کمک کند.

کد مطلب 1513783

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