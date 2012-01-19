90 میلیون تومان برای ساخت ضریح امامزاده باقر (ع) هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورخدا کاظمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در اداره اوقاف ناحیه دو کرمانشاه، چهار بقعه شاخص در سطح استانی داریم که دو امامزاده در هرسین و بیستون و دو امامزاده دیگر به نام های امامزاده ابراهیم و قدمگاه "زنگی" در کرمانشاه قرار گرفته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو کرمانشاه افزود: در قدمگاه زنگی، عملیات عمرانی و اجرایی بسیاری انجام شده است که از این میان می توان به احداث سرویس های بهداشتی، احداث پارکینگ به مساحت دو هزار و 200 متر مربع، ساخت 30 متر اتاق خادم اشاره کرد.

کاظمی گفت: همچنین این اداره موفق شده که شبستان امامزاده ابراهیم بیستون را تکمیل کند.

وی تاکید کرد: ترمیم گلدسته تربت امامزاده و ساماندهی دوهزار متر گورستان در کنار امامزاده باقر بیستون از دیگر کارهای انجام شده ما در این مدت است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو کرمانشاه گفت: برای امامزاده باقر بیستون هزینه ای در حدود 90 میلیون تومان برای ساخت ضریح اعتبار تخصیص داده شده است.

وی تاکید کرد: تاکنون از محل درآمدهای نذور مردم، مبلغ 231 میلیون تومان برای انجام امور عمرانی در امامزادگان و انجام دیگر برنامه های عمرانی هزینه شده است.

کاظمی تصریح کرد: در سال جاری از محل در‌آمد اداره اوقاف ناحیه دو بیش از 1.2 میلیارد تومان در راستای نیت واقفان هزینه شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو کرمانشاه به دیگر کمکهای این اداره اشاره کرد و گفت: این اداره تا امروز موفق شده است که به بیش از سه هزار مستحق کمک کند.