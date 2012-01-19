به گزارش خبرگزاری مهر، موسی سوری در حکمی محمد آتیار را به عنوان سرپرست طرح لایه های نفتی این شرکت منصوب کرد.

موسوی سوری تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند اتیار را دلیل انتخاب وی به عنوان سرپرست طرح توسعه لایه های نفتی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده است.

در این حکم امده است: با توجه به اهمیت و نقش راهبردی توسعه همه جانبه و یکپارچه میدان مشترک پارس جنوبی در زنجیره تامین انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز کشور در سال جهاد اقتصادی و تحقق اهداف تولیدی و توسعه ای و تاکید ویژه وزیر نفت در خصوص برداشت هرچه سریعتر از لایه‌های نفتی، ضروری است با بسیج منابع انسانی شایسته و توانمند، مدیریت اثربخش امکانات و سرمایه های سازمانی، توسعه مهارت های کار تیمی، خلق سازمان دانش پایه و پروژه محور تمامی توان و مساعی خود را در راستای تحول اساسی و تسریع ویژه در اجرای پروژه های طرح توسعه لایه های نفتی در چارچوب برنامه زمان بندی، رعایت استانداردها، کیفیت و ایمنی و مدیریت علمی و ارزشی به کار گیرید.



در بخش دیگری از این حکم نیز آمده است: موفقیت جنابعالی را در به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص و پرورش شایستگی های مدیریت پروژه و ارتقای میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه بومی سازی فناوری های طرح های نفت و گاز در راستای انجام به موقع و بهینه این ماموریت مهم و تسریع ویژه در تولید و برداشت نفت خام از لایه های نفتی پارس جنوبی از خداوند متعال خواستاریم.



در پایان این حکم نیز از زحمات و تلاش‌های کیومرث کرمی مقدم در طول دوره تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی شده است.