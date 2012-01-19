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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

سرپرست طرح لایه‌های نفتی پارس جنوبی منصوب شد

سرپرست طرح لایه‌های نفتی پارس جنوبی منصوب شد

عسلویه - خبرگزاری مهر: محمد آتیار به عنوان سرپرست طرح لایه‌های نفتی پارس جنوبی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی سوری در حکمی محمد آتیار را به عنوان سرپرست طرح لایه های نفتی این شرکت منصوب کرد.

موسوی سوری تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند اتیار را دلیل انتخاب وی به عنوان سرپرست طرح توسعه لایه های نفتی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده است.

در این حکم امده است: با توجه به اهمیت و نقش راهبردی توسعه همه جانبه و یکپارچه میدان مشترک پارس جنوبی در زنجیره تامین انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز کشور در سال جهاد اقتصادی و تحقق اهداف تولیدی و توسعه ای و تاکید ویژه وزیر  نفت در خصوص برداشت هرچه سریعتر از لایه‌های نفتی، ضروری است با بسیج منابع انسانی شایسته و توانمند، مدیریت اثربخش امکانات و سرمایه های سازمانی، توسعه مهارت های کار تیمی، خلق سازمان دانش پایه و پروژه محور تمامی توان و مساعی خود را در راستای تحول اساسی و تسریع ویژه در اجرای پروژه های طرح توسعه لایه های نفتی در چارچوب برنامه زمان بندی، رعایت استانداردها، کیفیت و ایمنی و مدیریت علمی و ارزشی به کار گیرید.

در بخش دیگری از این حکم نیز آمده است: موفقیت جنابعالی را در به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص و پرورش شایستگی های مدیریت پروژه و ارتقای میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه بومی سازی فناوری های طرح های نفت و گاز در راستای انجام به موقع و بهینه این ماموریت مهم و تسریع ویژه در تولید و برداشت نفت خام از لایه های نفتی پارس جنوبی از خداوند متعال خواستاریم.

در پایان این حکم نیز از زحمات و تلاش‌های کیومرث کرمی مقدم در طول دوره تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی شده است.

کد مطلب 1513784

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