به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی عصر پنجشنبه در نشست خبری بعد از مسابقه دو تیم فجرسپاسی شیراز و استقلال تهران، گفت: مردم به دلیل بی اطلاعی از داشته‌های ما، توقعاتی دارند که با آمادگی بازیکنان هماهنگ نیست.

وی ادامه داد: هر بازیکنی که آمادگی کامل داشته باشد برای حضور در مسابقه انتخاب می‌شود و مردم باید صبور باشند تا مشکلات تیم برطرف شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص این مسابقه یادآور شد: بازی روی زمین از جمله شگردهای اصلی استقلال است که متاسفانه شرایط زمین حافظیه مناسب بازی روی زمین نبود.

مظلومی تصریح کرد: به دلیل روی آوردن به بازی مستقیم و هوایی تعدادی از بازیکنان تکنیکی ما از دور بازی خارج شدند که این روند به ضرر ما تمام شد.

ورزشگاه حافظیه مناسب بازی فینال جام حذفی نیست

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به میزبانی شیراز برای برگزاری مسابقه فینال جام حذفی، گفت: بازی فینال یک مسابقه معمولی نیست که در چنین زمینی برگزار شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: این بازی نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز به صورت مستقیم پخش می‌شود و به طور یقین زمین نامناسب حافظیه اجازه یک بازی زیبا را به هیچکدام از این دو تیم استقلال و شاهین نخواهد داد.

مظلومی تاکید کرد: زمین چمن حافظیه با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته تحت هیچ شرایطی مناسب برگزاری فینال جام حذفی کشور نیست و مسئولان باید دراین راستا فکری کنند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص شرایط داوری بازی فجرسپاسی - استقلال یادآور شد: داوران وظایف خود را انجام دادند اما دلیل قبول نکردن گل دوم استقلال را نمی‌دانم.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال، عصر امروز پنجشنبه تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز با نتیجه 2 بر یک استقلال تهران را شکست داد.