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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

بهمنی خبر داد:

اعزام مبلغان بومی به مدارس و مراکز فرهنگی رباط کریم و بهارستان

اعزام مبلغان بومی به مدارس و مراکز فرهنگی رباط کریم و بهارستان

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم از راعزام مبلغان بومی به مدارس و مراکز فرهنگی این شهرستان و بهارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم بهمنی اظهار داشت: این اداره با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستانهای رباط کریم و بهارستان، مبلغان بومی و اعزامی از قم را به مدارس، مساجد، حسینیه ها و مراکز فرهنگی اعزام می کند.
 
وی افزود: این مبلغان با حضور در مراکز مذکور به اقامه نماز جماعت، تبلیغات دینی و پاسخ به شبهات افراد به خصوص جوانان و نوجوانان در بخش های مختلف دینی و مذهبی می پردازند.
 
رئیس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم عنوان کرد: در دهه پایانی ماه صفر، 80  روحانی به مدارس معرفی و اعزام شده است.
 
بهمنی گفت: این مبلغان در مدارس با حضور در کلاسهای دانش آموزان، معارف اسلامی را بیان و به شبهات دینی و سوالات مذهبی آنها پاسخ می دهند. 
کد مطلب 1513786

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