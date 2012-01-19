اعزام مبلغان بومی به مدارس و مراکز فرهنگی رباط کریم و بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم بهمنی اظهار داشت: این اداره با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستانهای رباط کریم و بهارستان، مبلغان بومی و اعزامی از قم را به مدارس، مساجد، حسینیه ها و مراکز فرهنگی اعزام می کند.

وی افزود: این مبلغان با حضور در مراکز مذکور به اقامه نماز جماعت، تبلیغات دینی و پاسخ به شبهات افراد به خصوص جوانان و نوجوانان در بخش های مختلف دینی و مذهبی می پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم عنوان کرد: در دهه پایانی ماه صفر، 80 روحانی به مدارس معرفی و اعزام شده است.

بهمنی گفت: این مبلغان در مدارس با حضور در کلاسهای دانش آموزان، معارف اسلامی را بیان و به شبهات دینی و سوالات مذهبی آنها پاسخ می دهند.