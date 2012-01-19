تشکیل ستاد حوادث خراسان رضوی/ اعزام گروههای امدادی به مناطق آسیب دیده

علیرضا سنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ساعت 16 و پنج دقیقه عصر پنجشنبه زلزله ای به قدرت 5.5 ریشتر منطقه خرو و باغرود در 10 کیلومتری شهرستان نیشابور را لرزاند که این زلزله در شهرهای مشهد، سبزوار، بخش داورزن سبزوار، چناران، کلات و نقاطی از شهرستان کاشمر نیز با همان شدت مشاهده شد.

وی با اشاره به اینکه ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان در همین رابطه تشکیل جلسه داده و مشغول بررسی این موضوع است افزود: گزارش های اولیه حاکی از ریزش ساختمانهای روستایی در مناطق خرو و باغرود نیشابور و روستاهای کلات نادر است.

وی گفت: تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه در دست نیست اما در برخی از شهرها شکستن پنجره های منازل گزارش شده است.

وی اطلاعات بیشتر در این زمینه را به آینده موکول کرد اما گفت: گروه های امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شده است.

حسن موحدیان فرماندار مشهد نیز در گفتگو با مهر افزود: زلزله عصر امروز در مشهد تاکنون خسارتی نداشته است اما در این راستا باید بررسی‌های بیشتری صورت پذیرد.

گزارش خبرنگار مهر از نیشابور نیز حاکی از تشکیل جلسه حوادث غیر مترقبه در این شهرستان و اعزام نیروهای امدادی به کانون اصلی این زلزله خرو و باغرود است.

بر پایه این گزارش هم اکنون شبکه مخابرات شهرستان نیشابور و تلفن های ثابت دچار اخلال شده و تماس به سختی انجام می شود.