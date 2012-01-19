کتاب مهمترین و اساسی ترین ابزار انتقال فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رباط کریم و کارگروه نهضت مطالعه مفید اظهار داشت: از اساسی ترین زیرساخت حوزه فرهنگ، حوزه مطالعه مفید و کتابخوانی است که این موضوع با فرهنگ دینی و ملی ما ایرانیان پیوند عمیق و دیرینه ای دارد.

وی با اشاره به اظهار نگرانی رهبر معظم انقلاب از سطح پایین مطالعه در کشور افزود: برای رفع نگرانی رهبری و رسیدن به اهداف افق 1404 نیازمند یک حرکت جهادی و تلاش شبانه روزی هستیم و فقط با تلاش و همت و کار مضاعف و اراده قوی می توانیم به نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.

این مسئول با قدردانی از تلاشهای انجام شده در سال جاری در حوزه کتاب وکتابخوانی عنوان کرد: باید از هم اکنون برای سال آینده یک برنامه اساسی و عملیاتی و در عین حال واقع بینانه تدوین شود تا وضعیت شهرستان رباط کریم در حوزه کتاب به شرایط مطلوبتری برسد.

سلیمان پور همچنین از بخشهای مختلف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رباط کریم بازدید و در جریان فعالیتهای این کانون قرار گرفت.