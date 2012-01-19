سه درصد از اراضی زراعی کشور به اصفهان اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر پنج شنبه در چهارمین همایش آموزشی ویژه مدیران استان اظهار داشت: سال جاری از لحاظ مسائل اقتصادی و پیشرفتهای علمی سالی متفاوت در داخل کشور بوده است.
وی افزود: نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب به میزان بسیاری هوشمندانه است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: این مسائل و افزایش غیرمنطقی طلا، ارز و تحریمهای صورت گرفته علیه ایران هوشمندانه و کارشناسانه بودن این موضوع را نشان میدهد.
وی با اشاره به تحولات صورت گرفته در سایر کشورها ادامه داد: در سایر کشورها نیز جهان شاهد حوادث مهمی مانند بیداری اسلامی در کشورهای عربی و گسترش تورم و بیکاری در کشورهای غربی با عنوان جنبش وال استریت بوده است.
ذاکر اصفهانی به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در استان اشاره کرد و بیان داشت: حدود 13 ماه از اجرای این طرح میگذرد و این طرح مسیر رو به بهبود فضای تولید، کسب و کار، اصلاح معیشت خانوارها و توسعه و آبادانی کشور را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه در سطح استان حدود چهار میلیون و 500 هزار نفر مشمول دریافت یارانههای نقدی هستند، اضافه کرد: این افراد طی 10 مرحله بالغ بر دو هزار و 400 میلیارد تومان یارانه دریافت کردهاند.
استاندار اصفهان به افزایش 5،7 درصدی در تعداد خودروهای استان اشاره کرد و گفت: با وجود این موضوع مصرف بنزین در استان از پنج میلیون لیتر روزانه به 4.2 میلیون لیتر کاهش یافته و تعداد جایگاههای سوخت CNG در اصفهان از 87 جایگاه به 135 مورد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: پیش از اجرای این طرح متوسط رشد مصرف برق طی سالهای گذشته هفت درصد بوده اما پس از اجرای طرح هدفمندیها با وجود افزایش 125 هزار مشترک جدید مصرف برق نسبت به سالهای گذشته سه و نیم درصد کاهش یافته است.
ذاکر اصفهانی با اشاره به تمایل مردم استان برای سرمایهگذاری در سوخت پاک اظهار داشت: با احتساب این کاهش طرح هدفمندی یارانهها سبب صرفهجویی 10 درصدی در مصرف برق استان شده است.
وی با اشاره به اینکه پیشبینیها حاکی از این است که تا پایان سال جاری ارزش صادرات غیر نفتی استان به بیش از 2.5 میلیارد دلار برسد، ادامه داد: طی 9ماهه ابتدای سال جاری در بخش صادرات غیر نفتی بالغ بر 2.4 میلیون تن کالای تولیدی استان به ارزش 1.9 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده که از لحاظ وزن پنج درصد و از لحاظ ارزش معادل 7.5 درصد صادرات غیر نفتی کشور است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: مصنوعات طلا، آهن و فولاد، فرش ماشینی، مصنوعات مسی و فرش دستباف از مهمترین اقلام صادراتی استان محسوب میشود.
وی اضافه کرد: کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، عراق، سوریه، ترکیه، آمریکا و کشورهای حوزه یورو از عمدهترین کشورهای مقصد کالای تولیداتی استان هستند.
ذاکر اصفهانی با اشاره به ظرفیتهای موجود در اصفهان در بخش کشاورزی تاکید کرد: با وجود کمآبی و خشکسالیهای اخیر در اصفهان ظرفیتهای مناسبی در بخش کشاورزی وجود دارد و با وجود تولید شش درصد از محصولات کشاورزی کشور در استان تنها سه درصد از اراضی زراعی کشور به اصفهان اختصاص دارد.
وی افزود: با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد تومان بیش از پنج هزار و 500 پروژه عمرانی در بخشهای مختلف در استان در حال اجرا است که در سال گذشته دو هزار و 500 پروژه به بهرهبرداری رسیده و تا پایان سال جاری نیز حدود یک هزار و 800 پروژه دیگر افتتاح میشود.
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