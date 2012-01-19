به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی بعد از ظهر پنج شنبه در چهارمین همایش آموزشی ویژه مدیران استان اظهار داشت: کشور در سال جاری با تلاش بیشتری در سطح جامعه گام بر میدارد و با برنامهریزی و استفاده از راهکارهای موجود در مقابل دشمن ایستادگی میکند.
وی افزود: سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است و با توجه به این موضوع تمامی دستگاههای اجرایی بر اساس این فرایند در سطح جامعه گام بر میدارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه فعالیتهای دشمن در راستای تخریب نظام جمهور اسلامی ایران است، تصریح کرد: در حال حاضر دشمن به دنبال جلوگیری از حرکت جهادگونه ایران است و در این زمینه از هیچ فعالیتی دریغ نمیکند.
وی ادامه داد: کشور باید با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه کشور باید یک حرکت جهادگونه در زمینههای مختلف داشته باشد.
شیرانی با بیان اینکه دانشمندان ایران توسط دشمنان مورد هدف قرار گرفتهاند، تصریح کرد: ترورهای علمی صورت گرفته در کشور این موضوع را نشان میدهد و دشمن به دنبال از پای درآوردن ایرانیان در زمینههای مختلف است.
وی با اشاره به اینکه تلاشهای دشمن در راستای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نمیبرد، اضافه کرد: دشمن برنامههای مختلفی را علیه ایران طراحی کرده است اما مردم انقلابی ایران با هوشیاری کامل در مقابل اقدامات تخریبی دشمن ایستادگی میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: دشمن در مقابل حرکتهای جهادگونه ایرانیان ساکت نمینشیند و اقدامات مختلفی را برای جلوگیری از تحقق این موضوع در سطح کشور انجام میدهد.
وی گفت: شیطنتهای دشمن در زمینه مسائل مختلف پشت تغییرات صورت گرفته در زمینه ارز، سکه و طلا در سطح کشور است و تنها بخشی از این تغییرات به مسائل اقتصادی اختصاص دارد.
