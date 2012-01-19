به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از راه اندازی 24 هسته پژوهشی در این مرکز خبر داد و گفت: هستههای پژوهشی استان اصفهان از ششم مهرماه سال جاری افتتاح شدند و در حال حاضر فعالیت رسمی خود را آغاز کردهاند.
مجتبی حمیدی یادآور شد: این هستهها به صورت رسمی فعالیت خود را از 21 دیماه آغاز کردند.
وی شکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای نا شناخته پژوهشگران و هماهنگ کردن فعالیتهای پژوهشی با هدف نوآوری و پاسخگویی به شبهات و نیازهای علمی و پژوهشی جامعه را از اهداف تشکیل این هسته ها ذکر کرد.
معاون پژوهشی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان ادامه داد: با تایید فعالیت این هستههای پژوهشی، برنامههای آموزشی اعضای هستهها در تاریخ دهم و بیست و یکم دیماه برگزار شد و در این جلسات آموزشی، اساسنامه هستههای پژوهشی تبیین و برنامههای مرتبط با آن تشریح شد.
وی اضافه کرد: از میان این هستههای پژوهشی 14 هسته در مدارس علمیه خواهران مستقر در شهر اصفهان و مابقی در دیگر شهرهای استان اصفهان استقرار دارند..
هماندیشی حقوق و جنسیت برگزار شد
نشست هماندیشی حقوق و جنسیت از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران برگزار شد.
در نشست حقوق و جنسیت تحقیق ارائه شده از سوی زهره رجبیان عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با عنوان "حقوق و جنسیت، نقد برابری کامل حقوقی زن و مرد از دیدگاه مکاتب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق غرب" مورد بررسی و نقد اعضای هیئت علمی این دفتر و دکتر قرباننیا، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، قرار گرفت.
در این نشست رجبیان به تبیین دیدگاه خود پیرامون پایگاه فلسفی برابری کامل حقوقی زن و مرد پرداخت.
وی ضمن بررسی مکاتب فلسفه حقوقی و فلسفه اخلاقی افزود: با وجود آنکه برابری کامل حقوقی زن و مرد از سوی اسناد بینالمللی به عنوان نسخهای جهانشمول توصیه میگردد، برابری کامل حقوقی زن و مرد در عرصه خانواده از هیچ پایگاه فلسفی برخوردار نیست؛ زیرا از دیدگاه این مکاتب، برابری دارای ارزش ذاتی و مطلق نیست و همواره معیارها و ارزشهای دیگری نظیر عدالت، دستیابی به سود بیشتر، عقلانیت جمعی و... آن را مقید و محدود میسازند.
کارشناس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در جمعبندی مباحث خود اظهار داشت: بر اساس این مکاتب فلسفی، آن معنی از برابری که کمتر مورد مناقشه قرار گرفته است، برابری در حقوق بنیادین انسانی است و از این سطح هر چه به لایهها و سطوح دیگر نزدیک میشویم، اختلاف نظرها و سلایق بیشتر خود را نشان میدهد و عناصری همچون عدالت، فایده، شایستگی، استحقاق و ... محوریت مییابد.
وی افزود: در زمینه حقوق و جنسیت، رابطه حقوق و تفاوتهای جسمی و روانی، استعدادها، تواناییها، نیازها و مسئولیتها، شایسته تحقیق و پژوهش بیشتر است.
دکتر ناصر قرباننیا کارشناس نشست نیز به نقد و بررسی دیدگاه رجبیان پرداخت و با اشاره به نقاط قوت آن نکاتی را به منظور غنیسازی این اثر متذکر شد.
در پایان این نشست اعضای هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به بیان دیدگاههای خود در ارتباط با این تحقیق پرداختند و نگارنده تحقیق به این دیدگاهها پاسخ داد.
اخبار کوتاه از حوزه خواهران/
راه اندازی 24 هسته پژوهشی در حوزه علمیه خواهران اصفهان/ برگزاری هماندیشی حقوق و جنسیت
قم - خبرگزاری مهر: راه اندازی 24 هسته پژوهشی در حوزه علمیه خواهران در استان اصفهان و برگزاری هماندیشی حقوق و جنسیت اخبار کوتاه از مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران است.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از راه اندازی 24 هسته پژوهشی در این مرکز خبر داد و گفت: هستههای پژوهشی استان اصفهان از ششم مهرماه سال جاری افتتاح شدند و در حال حاضر فعالیت رسمی خود را آغاز کردهاند.
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