به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از راه اندازی 24 هسته پژوهشی در این مرکز خبر داد و گفت: هسته‌های پژوهشی استان اصفهان از ششم مهرماه سال جاری افتتاح شدند و در حال حاضر فعالیت رسمی خود را آغاز کرده‌اند.



مجتبی حمیدی یادآور شد: این هسته‌ها به صورت رسمی فعالیت خود را از 21 دیماه آغاز کردند.



وی شکوفایی هر چه بیشتر استعداد‌های نا شناخته پژوهشگران و هماهنگ کردن فعالیت‌های پژوهشی با هدف نوآوری و پاسخگویی به شبهات و نیازهای علمی و پژوهشی جامعه را از اهداف تشکیل این هسته ها ذکر کرد.



معاون پژوهشی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان ادامه داد: با تایید فعالیت این هسته‌های پژوهشی، برنامه‌های آموزشی اعضای هسته‌ها در تاریخ‌ دهم و بیست و یکم دی‌ماه برگزار شد و در این جلسات آموزشی، اساسنامه هسته‌های پژوهشی تبیین و برنامه‌های مرتبط با آن تشریح شد.



وی اضافه کرد: از میان این هسته‌های پژوهشی 14 هسته در مدارس علمیه خواهران مستقر در شهر اصفهان و مابقی در دیگر شهرهای استان اصفهان استقرار دارند..



هم‌اندیشی حقوق و جنسیت برگزار شد



نشست هم‌اندیشی حقوق و جنسیت از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.



در نشست حقوق و جنسیت تحقیق ارائه شده از سوی زهره رجبیان عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با عنوان "حقوق و جنسیت، نقد برابری کامل حقوقی زن و مرد از دیدگاه مکاتب فلسفه‌ حقوق و فلسفه اخلاق غرب" مورد بررسی و نقد اعضای هیئت علمی این دفتر و دکتر قربان‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، قرار گرفت.



در این نشست رجبیان به تبیین دیدگاه‌ خود پیرامون پایگاه‌ فلسفی برابری کامل حقوقی زن و مرد پرداخت.



وی ضمن بررسی مکاتب فلسفه حقوقی و فلسفه اخلاقی افزود: با وجود آنکه برابری کامل حقوقی زن و مرد از سوی اسناد بین‌المللی به عنوان نسخه‌ای جهان‌شمول توصیه ‌می‌گردد، برابری کامل حقوقی زن و مرد در عرصه خانواده از هیچ پایگاه فلسفی برخوردار نیست؛ زیرا از دیدگاه این مکاتب، برابری دارای ارزش ذاتی و مطلق نیست و همواره معیارها و ارزش‌های دیگری نظیر عدالت، دست‌یابی به سود بیشتر، عقلانیت جمعی و... آن را مقید و محدود می‌سازند.



کارشناس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در جمع‌بندی مباحث خود اظهار داشت: بر اساس این مکاتب فلسفی، آن معنی از برابری که کمتر مورد مناقشه قرار گرفته است، برابری در حقوق بنیادین انسانی است و از این سطح هر چه به لایه‌ها و سطوح دیگر نزدیک می‌شویم، اختلاف نظرها و سلایق بیشتر خود را نشان می‌دهد و عناصری همچون عدالت، فایده، شایستگی، استحقاق و ... محوریت می‌یابد.



وی افزود: در زمینه حقوق و جنسیت، رابطه حقوق و تفاوت‌های جسمی و روانی، ‌استعداد‌ها،‌ توانایی‌ها، نیازها و مسئولیت‌ها، شایسته تحقیق و پژوهش بیشتر است.



دکتر ناصر قربان‌نیا کارشناس نشست نیز به نقد و بررسی دیدگاه رجبیان پرداخت و با اشاره به نقاط قوت آن نکاتی را به منظور غنی‌سازی این اثر متذکر شد.



در پایان این نشست اعضای هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با این تحقیق پرداختند و نگارنده تحقیق به این دیدگاه‌ها پاسخ داد.