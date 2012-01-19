شبکه ارتباطی خراسان رضوی دچار اختلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود 2 ساعت از وقوع این زمین لرزه که کانون آن در منطقه خرو و باغرود نیشابور بوده است همچنان ارتباط تلفن های همراه دچار مشکل است این در حالی است که به دلیل شدت این زلزله مردم پی جوی سلامتی اقوام و خویشان خود هستند.

بر پایه این خبر سکوت خبری مقامات مسئول و عدم اطلاع رسانی شبکه استانی خراسان رضوی در پی وقوع این زلزله شایعات را دامن زده و رسانه های بیگانه از جمله بی بی سی فارسی نیز این خبر را بازتاب وسیع داده اند.

گفتنی است،‌ ساعت 16 و پنج دقیقه عصر پنجشنبه زلزله ای به قدرت 5.5 ریشتر که کانون آن منطقه خرو و باغرود در 10 کیلومتری شهرستان نیشابور بوده است شهرهای مشهد، سبزوار، بخش داورزن سبزوار، چناران، کلات و نقاطی از شهرستان کاشمر را به مدت 7ثانیه لرزاند.