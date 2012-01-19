به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از برتری 3 بریک تیمش مقابل داماش گیلان با بیان این مطلب افزود: این پیروزی را به همه تبریک می‌گویم، به عقیده من برنده بازی امروز مردم تبریز و آذربایجان بودند، آن هم به خاطر حسن رفتار و میهمان نوازی‌شان.

وی در ادامه افزود: در ورزش برد و باخت‌‌ها تمام می‌شود و کسی در یادش نمی‌ماند که به طور مثال در سال 80 کدام تیم قهرمان شد اما همه کارهایی که مرحوم تختی، هادی ساعی و دیگر بزرگان ورزش کردند را فراموش نمی‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی، ورزش را عاملی در جهت رسیدن به معرفت و زیبایی دانست و افزود: تماشاگران تراکتورسازی در بازی مقابل داماش رسم میهمان نوازی را ادا کردند امیدوارم در بازی‌های دیگر حتی اگر روزی خدای نا کرده بازنده شویم هم این اتفاق تکرار شود.

قلعه نویی که از پیروزی تراکتورسازی بسیار خوشحال بود، از مطبوعات، مردم آذربایجان، عوامل هتل پارس تبریز تشکرکرد و گفت: به قول آقای مهاجرانی هر کسی که مادرش نفرینش کرده باشد مربی می‌شود. انگار مادر ما هم مرا نفرین کرده است! متاسفانه گاهی آن قدر فشار به ما می‌آید که باعث می‌شود واکنش‌هایی نشان دهیم.

وی با تاکید بر اینکه هنوز تیمش با تراکتورسازی ایده آلی که مدنظر اوست فاصله دارد، گفت: خدا را شکر بازی را بردیم اما مشکلاتی داریم که باید برطرف کنیم. من امروز که بردیم این مشکلات را می گویم. در عین حال تا روزی که مشکلات برطرف شود با قدرت به کارمان ادامه می‌دهیم، چرا که وظیفه داریم برای این تماشاگران با معرفت که همه جای ایران همراهمان هستند تا پای جان تلاش کنیم.

وی خستگی را از عوامل بازی نه چندان خوب تراکتورسازی در دقایق ابتدایی دیدار مقابل داماش گیلان عنوان کرد و گفت: از نتیجه راضی‌ام اما از کیفیت بازی تیمم نه. علت این افت کیفی می‌تواند خستگی فشار و استرس بازی باشد.

قلعه نویی مجددا مردم تبریز را افرادی مهمان نواز خواند و گفت: همه جای ایران سرای ماست، فوتبال هم یک وسیله است برای نزدیک شدن به ما که یک روزی تمام می‌شود و می‌رود امیدوارم به گونه‌ای با تماشاگران تراکتورسازی رفتار شود که حضورشان مثل بازی امروز پر رنگ تاثیرگذار باشد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی یادآور شد: روزی که وارد تبریز شدم از شما خبرنگاران خواستم به تیم فشار نیاورید و بحث قهرمانی را مطرح نکنید. ما بازی به بازی پیش می رویم و فعلا به هدف‎های بزرگ فکر نمی‌کنیم من به بازیکنانم گفته‌ام فقط اجازه دارند تا پیش از تمرین فردا شادی کنند و پس از آن باید خود را آماده بازی با شهرداری و بعد از آن استقلال و نفت کنند. ما الان نباید به قهرمانی فکر کنیم بلکه باید فکر و تمرکزمان روی بازی با شهرداری باشد. ما تلاش خود را می‌کنیم و اگر خدا خواست به قهرمانی هم دست پیدا می‌کنیم.

وی با ابراز تشکر از کاپیتان تیمش مرتضی اسدی گفت: در نیم فصل اول گل‌هایی را دریافت می کردیم که بیشتر روی مشکلات فردی ما به ثمر می‌رسید تا قدرت حریفان، در فاصله این تعطیلات روی این اشتباهات کار کردیم و توانایی تاکتیکی بازیکنان را بالا بردیم که خوشبختانه تا به امروز نتیجه بخش شده است.

قلعه نویی با طرح این مدعا که چند بازیکن تیم تراکتورسازی قابلیت و توانایی دعوت به تیم ملی را دارند، گفت: سیاوش اکبرپور که یکی از بازیکنان خوب ماست که قربانی تاکتیک تیم تراکتورسازی شده و از وجود او در پست غیر تخصصی‌اش استفاده می‌کنیم.

وی از اظهار نظر پیرامون داوری دیدار تراکتورسازی - داماش خودداری کرد و گفت: امروز بردیم پس اجازه دهید در مورد داوری صحبت نکنم تا مبادا دوباره کارم به کمیته انضباطی بکشد.