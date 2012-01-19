احیاء فرهنگ وقف از برکات انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در نشست تخصصی وقف با حضور ائمه جماعات شهرستان بروجرد در حسینیه اهل بیت(ع) اظهار داشت: در سنت نبوی و ائمه معصومین، وقف و موقوفات از جایگاهی عظیم برخوردار است و واقفان با وقف بخشی از اعمال خود به جامعه دینی خدمت کرده اند.

وی تصریح کرد: فرهنگ وقف باید در جامعه تقویت شود و برای گسترش فرهنگ وقف در بین مردم باید نسبت به ترغیب و تشویق اقدام کرد.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه وقف شیوه ای مناسب برای هدایت سرمایه ها در جهت صحیح است، ادامه داد: استمرار وقف، آن را از سایر انفاقات متمایز ساخته است زیرا وقف همانند چشمه ای جوشان پر برکت و خیرات، پیوسته افراد را در بستر زمان سیراب می کند.

امام جمعه بروجرد با اشاره به اهمیت حفظ موقوفات بیان داشت: متاسفانه امروزه دیده می شود که بسیاری از موقوفات در تصرف دیگران قرار گرفته که این یک ظلم به واقفان است و باید تلاش شود موقوفات در راستای نیت واقفان مورد استفاده قرار گیرد.

حجت الاسلام ترابی یادآور شد: سوق دادن افکار عمومی به سوی وقف، از وظایف حوزه های علمیه است و تجلیل و تشویق واقفان منجر به گسترش روحیه وقف در بین مردم خواهد شد.