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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

جهانبخشی:

مدیران تنها به ارائه وعده اکتفا نکنند

مدیران تنها به ارائه وعده اکتفا نکنند

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس خطاب به مدیران گفت: شهروندان از مسئولان توقع عمل کردن به وعده ها را دارند و در این زمینه افراد نباید تنها به ارائه شعار اکتفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانبخشی پنجشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان قدس اظهار داشت: تمامی کارهای مسئولان وابسته به مردم است واگرآنها حمایت نشوند، اعتماد آنها کاهش می یابد.

وی افزود: در این زمینه باید اقدامات از حالت شعار خارج شده و به مرحله عمل برسند.

این مسئول عنوان کرد: شهروندان شهرستان قدس مردمی بصیر، هوشیار، فهیم، انقلابی و ولایتمدار هستند که در تمامی فراخوانی ها برای  پایداری نظام و اسلام به پا خواسته و به رهبری لبیک گفتند که این اقدام ملت ایران بارها دشمن را متحیر کرده است.

جهانبخشی ادامه داد: وظایف مسئولان در قبال مردم بسیار سنگین است و باید شرایطی برای آنها فراهم شود که احساس یاس و ناامیدی در آنها تقویت نشود و همیشه امیدوار باشند.

کد مطلب 1513810

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