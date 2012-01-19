مدیران تنها به ارائه وعده اکتفا نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانبخشی پنجشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان قدس اظهار داشت: تمامی کارهای مسئولان وابسته به مردم است واگرآنها حمایت نشوند، اعتماد آنها کاهش می یابد.

وی افزود: در این زمینه باید اقدامات از حالت شعار خارج شده و به مرحله عمل برسند.

این مسئول عنوان کرد: شهروندان شهرستان قدس مردمی بصیر، هوشیار، فهیم، انقلابی و ولایتمدار هستند که در تمامی فراخوانی ها برای پایداری نظام و اسلام به پا خواسته و به رهبری لبیک گفتند که این اقدام ملت ایران بارها دشمن را متحیر کرده است.

جهانبخشی ادامه داد: وظایف مسئولان در قبال مردم بسیار سنگین است و باید شرایطی برای آنها فراهم شود که احساس یاس و ناامیدی در آنها تقویت نشود و همیشه امیدوار باشند.