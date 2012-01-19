ساخت مستند تلویزیونی "شیرواره" کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری و عملیات اجرایی ساخت مستند تلویزیونی "شیرواره" در شهرستان گیلانغرب آغاز شد.

این مجموعه که در "میاندار" شهرستان گیلانغرب ساخته می شود، به سفارش سیمای استانهای کشور در حال تصویربرداری است.

این مستند 45 دقیقه ای سختیهای زندگی مردم عشایر را در قالب فیلمی مستند به تصویر می کشد.

در قسمت دیگری از این مستند، داستانی از عشایر منطقه در روز میلاد حضرت فاطمه (س) است نیز به نمایش کشیده است.

این فیلم مستند به کارگردانی و تهیه کنندگی "محمدرضا اسکندری" به مدت10 روز ادامه خواهد داشت.

