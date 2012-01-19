مرکز کنترل و پایش لحظه ای آلایندگی صنایع فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در این رابطه گفت: در حال حاضر اکثر صنایع در کلان شهر شیراز از لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند و کنترل و نظارت برتمامی این صنایع با وجود این پراکندگی ها کاری دشوار، هزینه بر و وقت گیر بوده بنابراین با توجه به پیشرفت تکنولوژی، کنترل آلایندگی و نظارت لحظه ای بر صنایع آلاینده در دستور کار قرار گرفت.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: در حال حاضر مرکز کنترل و پایش لحظه ای آلایندگی صنایع به شکل متمرکز و با استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز در استان فارس استقرار یافته و تمام واحدهای صنعتی که امکانات و زیر ساختها در آنها فراهم شده و ایستگاههای سنجش آلودگی هوا به صورت متمرکز به این شبکه متصل شده اند و به طور همزمان نیز به مرکز پایش ملی در تهران نیز متصل هستند.

وی گفت: مسئولان و کارشناسان محیط زیست هم در استان فارس و هم در سازمان حفاظت محیط زیست کشور ( تهران ) می توانند در هر ساعت از شبانه روز میزان فاکتور های آلاینده را در خروجی واحدهای صنعتی رویت کنند.

ابراهیمی کارنامی بیان کرد: در گذشته شاید امکان آن وجود داشت که برخی از صنایع درساعات نیمه شب اقدام به رها سازی پساب و یا گازهای آلاینده خود کنند اما با اتصال به این سیستم هیچ خطایی وجود نخواهد داشت و به طور مستقیم تمام صنایع آلاینده استان را به صورت لحظه ای پایش کرده و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز بر این کار نظارت مستقیم خواهد داشت.

مدیر کل محیط زیست استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر 10 صنعت بزرگ و بالقوه استان به سیستم مرکز پایش ملی کنترل آلودگی ها متصل شده اند و 10 صنعت دیگر در حال اتصال به سیستم هستند و به زودی تمام صنایع استان به این سیستم متصل خواهند شد.