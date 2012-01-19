روحانیون باید به علم روز مسلط باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد مروی عصر پنجشنبه در جمع روحانیون و مبلغان استان بوشهر اظهار داشت: دشمنان با در پیش گرفتن جنگ نرم برای حمله به اعتقادات مردم وارد صحنه شدهاند و این مسئله حساسیت کار روحانیون را بیش از پیش مشخص میکند.
وی با اشاره به لزوم تسلط روحانیون به علم روز ادامه داد: اگر روحانیون از لحاظ علمی و دینی اطلاعات لازم را نداشه باشند نمیتواند به خوبی از پس تبلیغ علوم دینی و مذهبی برآیند.
معاون امور ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به شان و منزلت روحانیت اضافه کرد: روحانیون از جایگاه ویژهای در بین مردم برخوردار هستند. رسالت روحانیون نیز دارای اهمیت و جایگاه ویژهای است.
وی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای حذف دین اسلام از عرصه جهانی افزود: روحانیون نقش بسیار مهمی در مقابله با این هدف دشمنان دارند و نباید اجازه گسترش و نفوذ دشمنان را بدهند.
مروی ادامه داد: دشمنان میخواستند با ایجاد تحریمها و استفاده از اهرم فشار علیه کشور ، ما را از رسیدن به فناوریها و پیشرفت در عرصههای علمی باز دارند ولی این تلاشهای دشمنان فرصت مناسبی را برای دانشمندان داخلی ایجاد کرده تا بتوانند با تکیه بر علم و دانش و با اعتقاد و ایمان بر تحریمها غلبه کنند.
معاون امور ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به پیشرفتهای کشور در عرصههای مختلف علمی، اظهار داشت: دشمنان سعی کردند شرایط سختی را برای کشور ایجاد کنند ولی ملت با اعتماد به نفس و اعتقاد و ایمان قوی توانستند به موفقیتهای زیادی دست یابند.
مروی به نفوذ روحانیت در همه عرصهها اشاره کرد و ادامه داد: روحانیت در گذشته تنها در حد بیان مسائل دینی و مذهبی و برگزاری مراسم مردمی در بین مردم حضور داشت ولی امروزه به برکت انقلاب اسلامی، روحانیون از جایگاه ویژهای در همه عرصههای علمی و دینی برخوردار هستند.
وی اضافه کرد: دشمنان از مسائل هستهای کشور به عنوان بهانهای برای ایجاد محدودیتها علیه ایران استفاده میکنند. هدف دشمنان مقابله با دین اسلام است و میخواهد از این طریق اسلام را از جوامع جهانی محو کند.
نظر شما