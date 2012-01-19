کمیته اطلاع رسانی پاکدشت زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله تاجیک در سومین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان با هدف تبیین اهداف وهماهنگی هرچه بیشتر درخصوص انتخابات مجلس نهم که عصر پنج شنبه در محل فرمانداری پاکدشت برگزار شد، به نقش واهمیت کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات اشاره کرد.

وی افزود: حضور پر شور و با نشاط مردم در انتخابات آتی مجلس همچون انتخابات گذشته مشت محکمی بر دهان یاوه گویان غرب و ایادی استکبار جهانی خواهد زد و حضور گسترده مردم دراین انتخابات برگ زرین دیگری در کارنامه ایران اسلامی ثبت و ضبط خواهد کرد.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری پاکدشت تصریح کرد: نقش تبلیغات و اطلاع رسانی در امر انتخابات، مسئولیتی حساس و سنگین است که باید با صداقت و تعهد، به درستی انجام شود و اطلاع رسانی شفاف، دقیق و متعهدانه می تواند بستر مشارکت همه اقشار جامعه را فراهم کند.

وی افزود: استفاده مطلوب و مناسب از ظرفیتهای رسانه ای در شهرستان شامل مطبوعات، خبرگزاریها و صدا و سیما به عنوان رسانه های تأثیر گذار در دستور کار کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان قرار دارد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت تصریح کرد: امید است این رسانه ها با استفاده از ظرفیت آموزشی و اطلاع رسانی که دارند، در فراهم آمدن زمینه های برگزاری انتخاباتی توأم با بینش و بصیرت، نقش اساسی خود را ایفا کنند.

همچنین در این نشست، اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات علاوه بر آموزش، پیرامون مسائل و مباحث انتخابات، راههای حضور حداکثری و مشارکت عمومی مردم نیز با یکدیگر هم اندیشی کردند.