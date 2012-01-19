زلزله نیشابور 36 مجروح بر جای گذاشت

حجت علی شایان فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر مصدومان این حادثه به صورت سرپایی معالجه و از بیمارستان مرخص شدند.

وی افزود: تا ساعت 18 در شهرستان نیشابور و سایر مناطقی که در آن زلزله اتفاق افتاده، گزارشی مبنی بر تلفات جانی نداشته ایم.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در منطقه خرو، بوژان ، باغشن و بار نیشابور خسارات در حد شکستن شیشه های اماکن عمومی و مسکونی و تخریب دیوار، صدمه به چند خودرو، ترک خوردگی ساختمانها و منازل مسکونی بوده است.

شایان فر با اشاره به اینکه هم اکنون ستاد حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی به صورت شبانه روزی کار خود را آغاز کرده، افزود: خوشبختانه در تمام مناطق زلزله زده خراسان رضوی به تاسیسات زیربنایی آسیبی وارد نشده است.