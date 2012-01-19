تعامل سازنده بین دستگاه های فارس برای حضور حداکثری مردم در انتخابات وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حفاری در رابطه با وظایف هیئت بازرسی انتخابات استان فارس افزود: نظارت بر حسن اجرای قانون، جلوگیری از تخلفات احتمالی و بررسی گزارشات مردمی در راستای برگزاری سالم انتخابات از مهمترین وظایف این هیئت است.

وی ادامه داد: قانون ملاک عمل هیئت بازرسی انتخابات است و این هیئت فارغ از هر گونه گرایشات سیاسی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

حفاری با بیان اینکه این هیئت آمادگی خود را برای دریافت گزارشات مردمی از طریق شماره تلفن 2353478اعلام می دارد، بیان کرد: دفتر هیئت بازرسی فارس در استانداری مستقر است و افراد می‌توانند برای بیان گزارش و شکایات خود به این دفتر مراجعه کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات فارس تصریح کرد: این اطمینان خاطر به مردم استان فارس داده می‌شود که تمامی گزارشات رسیده از طرف آنها به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: انتخابات بنیادی‌ترین بستر و مجرای مشارکت مردم در اداره جامعه و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش است.

وی با بیان اینکه صیانت از آرای مردم، استفاده از قوی‌ترین و کارآمدترین سیستمهای کنترلی و بازرسی را به منظور تضمین کمیت و کیفیت کار ایجاب می‌کند، یادآور شد: بازرسی انتخابات ماموریت اجرای سالم و مسئولیت صحت جریان انتخابات را برعهده دارد و باید از ضمانتهای لازم در راستای اجرای همه جانبه و دقیق قانون برخوردار باشد و این مهم در گرو ایجاد سیستم بازرسی مؤثر و کارآمد است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان فارس تصریح کرد: با حمایت و نگاه مثبت استاندار تمام زمینه‌ها برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در فارس فراهم است.

وی افزود: هیئت بازرسی استان فارس در بدو تشکیل خود جلسات متعدد را برگزار و هم اکنون هیئتهای بازرسی در شهرستان‌های استان فارس نیز تشکیل شده است.

حفاری گفت: در تمام شهرستانها برای هر صندوق یک بازرس تعیین کردیم و بر حسب نیاز بازرس ویژه و سربازرس نیز تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه گزارشات خوبی از شهرستان‌ها دریافت کردیم، ادامه داد: برنامه‌های آموزشی خود را در محورهای حفاظت از اسناد و برگزاری سالم ومطلوب انتخابات تنظیم کرده و در حال اجرا داریم. حفاری نظارت برحسن اجرای قانون، جلوگیری از تخلفات احتمالی و بررسی و اعمال نظر نهایی رسیدگی به گزارش های مردمی را از مهمترین وظایف هیئتهای بازرسی انتخابات عنوان کرد.

وی بیان کرد: تعامل سازنده بین ارکان اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس وجود دارد و از این ظرفیت برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای و برگزاری انتخابات سالم استفاده می شود.