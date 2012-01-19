سامانه پایش لحظه ای مرکز معاینه فنی خودرو راه اندازی شد

حمید رضا لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سامانه امروز و در پنجمین روز از هفته هوای پاک افتتاح شد.

وی در ادامه با تشریح فعالیتهایی که توسط این مدیریت در هفته هوای پاک انجام گرفت، اظهار داشت: برگزاری مراسم بزرگداشت هفته هوای پاک و راهپیمایی توسط دانش آموزان دبستان پسرانه ولیعصر(عج)، بازدید از مراکز معاینه فنی خودرو توسط ریاست اداره حفاظت محیط زیست و رئیس اداره راهنمایی و رانندگی ساوجبلاغ، برگزاری مسابقه تنیس روی میز در سطح کارمندان ادارات و دستگاههای شهرستان ساوجبلاغ با همکاری اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ در ورزشگاه شهید مسعود جوینی شهر هشتگرد بخشی از این برنامه ها بود.



وی افزود: تجهیز اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ به اتوماسیون اداری و راه اندازی سایت این اداره، برگزاری مانور کنترل و پایش زیست محیطی از واحدهای دارای پتانسیل آلودگی هوا از قبیل معادن شن و ماسه و کارخانه های تولید آسفالت نیز از دیگر برنامه های انجام گرفته است.



لشگری همچنین افزود: درروز جمعه ششمین روز از هفته هوای پاک، همایش کوهنوردی با همکاری اعضای هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ برگزار خواهد شد.

به گفته لشگری نشست خبری در آخرین روز هفته هوای پاک، برگزار می شود.