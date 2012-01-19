کشف یک و نیم تن موادمخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح این خبر با بیان اینکه در این مدت چهار باند قاچاق موادمخدر در استان متلاشی شده، افزود: در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ و همچنین جلوگیری از ورود، ترانزیت و توزیع محموله های موادمخدر در استان فارس ماموران انتظامی این استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و به کارگیری تیمهای عملیاتی سیار در شهرستانهای تابعه و بهره گیری از روشهای نوین کشف جرم در شش روز گذشته شش باند قاچاق موادمخدر را شناسایی و منهدم کردند.

وی اظهار داشت: با انهدام این باندها یک تن و 500 کیلوگرم موادمخدر کشف که شامل یک تن و 300کیلوگرم تریاک و 200 گرم حشیش بوده است.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: در این رابطه 31 نفر از قاچاقچیان، حاملان و توزیع کنندگان حرفه ای موادمخدر دستگیر و 42 قبضه اسلحه غیرمجاز اعم از شکاری و جنگی نیز از آنها کشف شده و 16 دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

سردار سجادیان گفت: این مواد توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان و شهرستانهای نی ریز، داراب، زرین دشت، استهبان، لارستان، خرمبید و فیروزآباد کشف شده است.

وی اظهار داشت: ماموران انتظامی استان فارس در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و جلوگیری از ورود موادمخدر از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و با عزمی راسخ با کسانی که بخواهند موجبات ناامنی شهروندان را فراهم کنند قاطعانه برخورد خواهند کرد.