افزایش 20 درصدی در تولید و اشتغال بخش کشاورزی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صادقی در همایش سرمایهگذاری و اشتغال فارغالتحصیلان بخش کشاورزی در شهرستان کازرون گفت: تاکنون 15 هزار مورد اشتغالزایی دائم و فصلی توسط جهادکشاورزی استان فارس صورت گرفته که در این راستا پیشبینی میشود بالغ بر دو هزار اشتغال دیگر نیز ایجاد شود.
وی بیان کرد: تعهدات این سازمان در ایجاد اشتغال به دولت به اتمام رسیده و احتمال میدهیم که حدود 20 درصد افزایش در تولید و اشتغال در بخش کشاورزی در فارس داشته باشیم.
مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در حال حاضر سازمان جهادکشاورزی استان فارس با ارائه تسهیلات بالغ بر 180 میلیارد تومان با همکاری بخش خصوصی در صنایع تبدیلی کشاورزی سرمایهگذاری کرده و فارغالتحصیلان بخش کشاورزی که علاقه به سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی دارند به صورت انفرادی و یا جمعی تسهیلات ویژهای در اختیارشان قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: 379 واحد صنایع کشاورزی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و تسهیلات جهادکشاورزی این استان به بهرهبرداری رسیده و تعدادی نیز در دست افتتاح است.
صادقی بیان کرد: پیشبینی میشود که از محل صندوق توسعه ملی و کمکهای فنی و اعتباری حدود 100 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات دیگر داشته باشیم تا بتوانیم 81 واحد صنایع تبدیلی دیگر را در سطح این استان به بهرهبرداری برسد.
وی در بخش دیگر سخنانش به میزان ارائه تسهیلات در بخش صنایع کشاورزی به شهرستان کازرون اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 3.8میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان توسط بانکهای عامل در حال صورت گرفتن بوده که از این مبلغ حدود 1.5 میلیارد تومان آن جذب شده است.
وی گفت: در سال جاری نزدیک به 161 واحد کشاورزی در بخشهای مختلف در شهرستان کازرون به بهرهبرداری رسیده و 555 نفر اشتغال دائم در این شهرستان ایجاد کرده است.
مدیر صنایع جهادکشاورزی فارس اظهار داشت: سقفی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد و بنا به طرحهایی که دارند هر چقدر که نیازشان باشد میتوانند از تسهیلات برخوردار شوند.
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