برگزاری نخستین دوره آینده نگاری در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات و آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی در این حوزه اظهار داشت: رویکرد آینده نگاری را در دستور کار قرار دارد و در هفته آینده نخستین دوره آموزشی آینده نگاری را پس از مطالعات گسترده به صورت عملیاتی برگزار می شود.

وی ادامه داد: از موسسه تحقیقات دفاعی و اندیشکده شریف که دو مجموعه در زمینه آینده نگاری و آینده پژوهی هستند الگوبرداری موثر کرده و برای طراحی برنامه 20 ساله و آموزشهای تخصصی برای عموم شهروندان در حال انعقاد تفاهمنامه با یکی از موسسات معتبر هستیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز از برگزاری نخستین دوره آینده نگاری برای نخستین بار در کشور در شیراز خبر داد و گفت: همچنین در ماه آینده نخستین کارگاه آموزش آینده نگاری برای تمام کلانشهرها، در شیراز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در حوزه تحقیقات واقعی از جامعه در بازه های دو تا سه ماهه نیازسنجی افکار عمومی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی از اقشار مختلف جامعه نظرخواهی می کنیم زیرا این موضوع واقعیات و مطالبات را برای رفع آنها نشان می دهد.