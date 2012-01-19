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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۴۱

هاشمی در گفتگو مهر:

تعداد مجروحان زلزله نیشابور به 100 نفر رسید/ شکستگی لوله اصلی انتقال گاز

تعداد مجروحان زلزله نیشابور به 100 نفر رسید/ شکستگی لوله اصلی انتقال گاز

مشهد - خبرگزاری مهر: بر اساس آخرین گزارشها آمار تلفات زلزله‌ در نیشابور تا ساعت 21 پنجشنبه شب به 100 نفر رسید که اغلب آنان به صورت سر پایی مداوا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امداد رسانی به صدمه دیدگان زمین لرزه 5.5 ریشتری نیشابور ادامه دارد و تا کنون آمار دقیقی از خسارات مالی زمین لرزه گزارش نشده است اما طبق آخرین اخبار رسیده این زمین لرزه تاکنون تلفات جانی نداشته است.

فرماندار نیشابور، سیدجلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیمارستان های بهمن و حکیم نیشابور برای درمان مصدومان زلزله تخلیه شده و کار درمان زلزله زدگان در این دو مرکز به خوبی پیش می رود.

وی گفت: محله خرو علیا و شهر 15 هزار نفری خرو از توابع بخش زبرخان نیشابور دارای بافت مسکونی بسیار فرسوده است که بیشترین خسارت مربوط به این منطقه بوده است.

در همین حال مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از بروز 42 پس لرزه تا ساعت20 و30 دقیقه پنجشنبه شب در خراسان رضوی خبر داد و گفت: از نظر علمی انرژی زمین تخلیه شده و احتمال زلزله ای با قدرت بالاتر وجود ندارد.

وی افزود: خوشبختانه به تاسیسات زیر بنایی استان آسیبی وارد نشده اما در مسیر خط لوله اصلی گاز به دلیل شکستگی لوله انفجار روی داده است که با تلاش متخصصان این مشکل بر طرف شد.

کد مطلب 1513841

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