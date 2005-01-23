علاوي : شعلان سخنگوي دولت نيست //دولت هيچ اقدامي بر ضد چلبي انجام نخواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ مجري شبكه العربيه براي اينكه تلاش كند ايران و سوريه را به دخالت درامور عراق متهم كند از اياد علاوي نخست وزير موقت سوال كرد آيا در آستانه انتخابات نگران مرزهاي مشترك بويژه از سوي ايران و سوريه ومداخله آنها نيستيد، كه علاوي در پاسخ تاكيد كرد: نه نگراني ما از تمام مرزهاي مشترك است و همه مرزها بسته خواهد شد كه اين امر بخشي از آمادگي ها و تدابير امنيتي است كه از سوي وزارت دفاع و وزارت كشور ارائه شد و من با آن موافقت كردم .



وي درباره اينكه آيا اظهارات تهديد آميز الزرقاوي را جدي مي گيريد، گفت : مشخص است كه اين تهديدها بخشي از حركت تكفيري تروريستي براي قتل بيگناهان است كه عراق و ملت هاي اسلامي و عربي را هدف قرار داده است ما براي نابودي اين گروه تروريستي و ضاله مصمم هستيم چنين بيانيه هاي تهديد آميز در گذشته هم صادر مي شد هدف از اين تهديدها تلاش براي شعله ور كردن فتنه طائفه اي و به راه انداختن ويراني در عراق و خارج آن است اما قطعا با آن مقابله خواهيم كرد.



علاوي در پاسخ به اين سوال كه آيا به اين نتيجه رسيده ايد كه انتخابات به تعويق افتد، گفت : انتخابات هرگز به تعويق نخواهد افتاد ملت عراق در آستانه يك رويداد سرنوشت ساز است تا با انتخاب نمايندگان خود آينده خود و كشورشان را تعيين كنند مجلس ملي دايمي وظيفه مهم تدوين قانون اساسي دايمي را برعهده دارد لذا انتخابات بسيار سرنوشت ساز است و ما پيش بيني مي كنيم انتخابات با موفقيت برگزار شود و ملت هم كاملا در آن شركت كند.



علاوي درباره ادعاهاي شعلان وزير دفاع موقت كه گفته بود به زودي حكم بازداشت چلبي از سوي دولت صادر شد درباره اينكه آيا شعلان به نام دولت سخن مي گويد يا فقط نظر شخصي خود را مي گويد،‌تصريح كرد: قطعا اظهارات شعلان موضع رسمي دولت نيست و نظر شخصي خودش است،نكته تاسف انگيز بروز جنجال ميان نامزدها است من اميدواريم آرامش و گفتگوي سازنده بر مبارزات انتخاباتي حاكم شود.

نخست وزير موقت عراق همچنين اتهامات وارده از سوي احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق عليه حازم شعلان مبني بر انتقال ميليون ها دلار از اموال بيت المال به خارج از عراق را نادرست خواند.



علاوي تاكيد كرد : ادامه اين وضعيت و درگيري هاي لفظي ميان طرفين از طريق رسانه ها غير مناسب است و از آنها مي خواهم فورا اين روند را متوقف كنند.

نخست وزير موقت عراق درباره اينكه آيا طي روزهاي آينده اقدام خاصي بر ضد چلبي صورت خواهد گرفت، گفت : هيچ اقدام يا تصميمي از سوي دولت موقت عراق بر ضد چلبي اتخاذ نخواهد شد زيرا اظهارات شعلان تنها نظر شخصي اش است نه موضع رسمي دولت و شعلان سخنگو يا نماينده دولت نيست كه چنين اظهاراتي را بر زبان آورد .