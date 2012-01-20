به گزارش خبرنگار مهر، محمود شریفی شامگاه پنجشنبه در جلسه عمران شهری، پیشرفت فیزیکی پروژه های عمران شهری در شهرستان زنجان را 52 درصد عنوان کرد و افزود: مدیران و فرمانداران و شهرداران در اجرای پروژه های عمران شهری تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهند.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در شهر ارمغانخانه را 45 درصد و در شهرستان نیک پی را 55 درصد اعلام کرد.

مدیر کل امور فنی استانداری زنجان با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی طرح‌های ستاد عمران شهری در ابهر 71 درصد و در صائین‌قلعه را 66 درصد بیان کرد.

شریفی گفت: پروژه های عمران شهری هیدج 78 درصد پیشرفت فیزیکی داردکه این شهرستان از شهرهای پیشتاز در این عرصه است.

وی تاکید کرد: پیشرفت پروژه‌های عمران شهری سلطانیه 52 درصد و در شهر خرم‌دره این میزان 40 درصد است.

مدیرکل امور فنی استانداری زنجان افزود: 72 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمران شهری متعلق به شهر قیدار است و این میزان در شهر گرماب 40 درصد است.

شریفی یاد آور شد: شهر زرین‌رود 71 درصد پیشرفت فیزیکی، شهر سهرورد و سجاس به ترتیب 38 و 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: شهرستان آب بر 63 درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه های عمران شهری دارد و در شهرستان چورزق 49 درصد ، شهرستان ماهنشان 51 درصد، و در شهرستان دندی 21 درصد است که در مجموع 47 درصد میانگین رشد پروژه های عمران شهری است.