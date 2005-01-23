زرقاوي ادعا كرد : چهار ميليون ايراني براي شركت در انتخابات به عراق رفته اند!

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، زرقاوي همچنين برگزاري انتخابات را دروغ بزرگ آمريكا توصيف كرد ومدعي شد: آمريكا وهمپيمانان شيعه اش براي اين انتخابات تبليغ مي كنند.

وي هدف آمريكا وشيعيان را ازاجراي انتخابات درموعد مقرر، به قدرت رساندن شيعيان ومخفي كردن طمع وزريهاي اشغالگران آمريكايي تلقي كرد.

درپيام صوتي رهبرتندروي توحيد وجهاد درعراق كه هنوزبه تائيد نرسيده، آمده است: دموكراسي برآراء اكثريت ناقض اصلي است كه تمامي قوانين را نشات گرفته ازمنبع الهي مي داند .



وي افزود: بنابراين ما جنگ سرسختانه خود را با اين شيوه خبيثانه دمكراتيك اعلام مي كنيم.اين رهبرگروه تندروي توحيد و جهاد درعين حال مخالفت خود را با برگزاري انتخابات هفته آينده عراق اعلام كرد و ازمسلمانان سني مذهب خواسته با عوامل اين انتخابات بجنگند.

زرقاوي با بيان اينكه ما با اصل دموكراسي و تمامي كساني كه درصدد پياده كردن آن مي باشند به يك جنگ سخت دست زده ايم، اظهارداشت: از دموكراسي به عنوان تخته پرش اقدامات غير اسلامي ياد شده وآمده است كه تاكيد دموكراسي بر آراء اكثريت، ناقض اصلي است كه تمامي قوانين را نشات گرفته از منبع الهي مي داند.

زرقاوي در اين نوارصوتي مسئوليت بسياري ازبمبگذاريها و سربريدنها درعراق را به عهده گرفت و مدعي شد: افرادي كه به نامزدهاي انتخابات عراق راي مي دهند كافر هستند.

وي افزود:اصل دمكراسي به عنوان يك منبع شريعت براساس قدرت و اراده مردم است ومقامات اين كشورمخالف با دين، كتاب و سنت خدا به عنوان سرچشمه اصلي شريعت واحكام هستند.