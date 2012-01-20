به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مدیرروستا شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان و شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌ای گروهی با اشاره به شرایط تیم‌های اصفهانی اظهار داشت: به نظر من بازی با تیم‌های اصفهانی و برابر سپاهان و ذوب آهن در فولادشهر همیشه سخت است و فردا بازی بسیار سختی برابر سپاهان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: تیم ما نشان داده که طی هفته‌های گذشته رشد بسیار خوبی داشته و در بازی با پرسپولیس هم تنها ۵۰ - ۶۰ درصد از توانایی های خودمان را به نمایش گذاشتیم بنابراین امیدوارم که در مسابقه برابر سپاهان هم عملکرد خوبی داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در مورد تیم سپاهان ادامه داد: سپاهان در حمله تیم منسجم و خوبی است و تیم‌ها را در این فاز حمله به خوبی تحت فشار قرار می‌دهد ولی ما با دستورات تاکتیکی که به بازیکنان داده ایم درصدد جلوگیری از فشار آنها هستیم.

وی تصریح کرد: تیم شهرداری همیشه چه در خانه و چه در خارج از خانه به دنبال پیروزی بوده و در بازی فردا هم به دنبال ۳ امتیاز هستم اما اگر نتوانستیم ۳ امتیاز را کسب کنیم همان یک امتیاز هم برای ما خوب است.

مدیرروستا اضافه کرد: در بازی روز جمعه، یانوش، بازیکن سابق سپاهان را در اختیار نخواهیم داشت ضمن اینکه دفاع وسط تیممان، دراگان و دیگر بازیکنمان یعنی بذری را در اختیار نخواهیم داشت.