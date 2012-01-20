به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از استادان دانشگاه‌های آلمان عصر پنجشنبه با حضور در مجتمع گاز پارس جنوبی، نشستی با مدیر عامل این مجتمع برگزار کردند.



مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ابتدای جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان از حضور متخصصان آلمانی در این مجتمع تقدیر و تشکر کرد.



علی‌اکبر شعبان‌پور در ادامه این نشست به معرفی پالایشگاه‌های پنجگانه پرداخت و مختصات مختلف پالایشگاه‌ها را از نظر فنی و مهندسی، تاریخچه و وضعیت نیروی انسانی برای حاضران تشریح کرد.



پروفسور لنرت، رییس بخش M.F دانشگاه کارلسروهه، دومین سخنران نشست بود که در خصوص دانشگاه‌های آلمان و هیات همراه‌شان توضیحاتی را ارایه کرد.

در پایان نشست نیز فیلم "راز افتخار"، با موضوع تاریخچه و وضعیت کلی فازهای یک تا 10، تهیه شده در روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی برای شرکت‌کنندگان در نشست نمایش داده شد.

مجتمع گازی پارس جنوبی بزرگترین پالایشگاه گازی کشور است که از پنج پالایشگاه و 10 فاز ساخته شده است. این مجتمع با تولید 43 درصد گاز کشور نقش مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد.