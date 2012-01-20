به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 300 راس گاو شیری در این شهرستان تحت پوشش عملیات اصلاح نژاد دام سنگین قرار گرفته است.



عیسی محمد دوست اظهار داشت: تلقیح مصنوعی در دامهای این شهرستان باعث افزایش وزن تولد، بهبود رشد فیزیکی، افزایش ضریب تبدیل غذایی، تولید شیر و گوشت شده است.



وی تعداد دامداریهای روستایی دارای دفترچه بهداشتی دام شهرستان اعم از دام سبک و سنگین را 520 واحد عنوان کرد و افزود: در این شهرستان تعداد 78 هزار و 702 واحد دامی اعم از دام سبک و سنگین وجود دارد که سالانه چهار هزار و 485 تن گوشت قرمز تولید می‌کنند.



محمد دوست یاد آور شد: در سال گذشته با اعطاء تسهیلات تعداد 48 واحد دامداری روستایی به بهره برداری رسیده و امسال نیز تعداد سی واحد دامداری روستایی به بهره برداری خواهند رسید که جمعا به 598 واحد دامداری روستایی خواهد رسید.