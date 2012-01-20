اصغر مهر آبادی در گفتگو با مهر با اشاره به موفقیت پروژه خودمالکین در طرح مسکن مهر، گفت: از تعداد یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن مهر حدود 600 هزار واحد متعلق به طرح خودمالکین است که یک سوم از کل پروژه مسکن مهر را شامل می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: زمینها در طرح خودمالکین می تواند در هر منطقه ای باشد اما باید خریداران واحدهای مسکونی شرایط مسکن مهر را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در طرح خودمالکین، مالک انگیزه لازم را برای شراکت با افراد دیگر دارد، بیان کرد: این واحدها در مناطق مرغوب شهر هم ساخته شده است و به خوبی هم فروش رفتند.

مهرآبادی بابیان اینکه دولت متولی مسکن مهر در کشور است، اظهار داشت: سیاست دولت مداخله برای مسکن دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط رو په پایین جامعه است و در کل سیاست های دولت در بخش مسکن در هر کشوری برای اقشار کم در آمد جامعه پیاده میشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دیگر طرحهای دولت در سالهای گذشته، گفت: طرحهای اجاره به شرط تملیک و یا استیجاری 5 ساله در سال های گذشته هم به اجرا رسید که همه این سیاست ها به اقشار کم در آمد مربوط می شد.

وی یکی ازراههای کنترل قیمت مسکن را عرضه زیاد عنوان کرد و افزود: قیمتها را نمی توان کاهش داد اما می توان با عرضه بالای مسکن قیمتها را تحت کنترل در آورد.