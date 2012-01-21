امام رضا(ع) مسیر سیاست را معنوی و مقدس کردند

دکتر صادق آئینه‌وند چهره ماندگار در رشته تاریخ در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد روش سیاسی امام در دستگاه عباسی گفت: امام رضا(ع) سیاست صحیح را به امت یاد دادند. درست است که عباسیان می‌خواستند بهره‌برداری سوئی از حضور امام(ع) در دربار داشته باشند اما ایشان عملا با تسلط، مهارت، هدایت و محبوبیتی که در جهان اسلام داشت توانستند مسیر سیاست را معنوی و مقدس کنند.

وی افزود: امام نشان دادند که می‌توان در دستگاه خلافت عباسی هم بود ولی سیاست را در اختیار هدایت قرار داد نه هدایت را در اختیار سیاست. اهداف سیاسی باید در اختیار دین باشد این کاری بود که امام(ع) انجام و تشخیص دادند که حضور در صحنه خیلی به سود شیعه است.

این محقق و استاد دانشگاه در ادامه گفت: حضور امام رضا(ع) در صحنه هدایت و گره زدن سیاست به هدایت خلق، تدبیر امت و حضور در مراسم و مجالس نشان داد که مسیر دیگری در سیاست امت هست که می‌توان آنرا با هدایت گره زد و این کار را امام رضا(ع) در عمل انجام دادند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه اظهار کرد: امام(ع) تشخیص دادند که حضورشان در صحنه می‌تواند به هدایت مردم کمک کند گرچه امام(ع) اجبارا به صحنه آمد اما وقتی به صحنه آمدند با عنایت به قدرت، توانمندی، معنویت و بهره‌بری از علم و استفاده از مواهب الهی توانستند در همین مسیر اجباری به نحوی سکان را به دست بگیرند که خود عباسیان که می‌خواستند از این فضا استفاده کنند متحیر شدند و به این نتیجه رسیدند که زیان حضور امام رضا در دربار بیشتر از آن چیزی بود که تصور می‌کردند بنابراین ایشان را به شهادت رساندند.

وی در مورد اثرات سفر امامزادگان به ایران بعد از حضور امام رضا تصریح کرد: حرکت آنها در نقاط مختلف جهان اسلام باعث شد که مردم با مکتب اهل بیت بیشتر آشنا شوند و این شخصیت‌های شجاع، عالم، فاضل، دانشمند، مخلص و مؤمن و جهادی هر کدام نقش خاص خودشان را در نقط مختلف جهان اسلام مخصوصا شرق داشتند. دیگر اینکه وقتی به شهادت رسیدند محل شهادت و دفنشان پایگاه علمی و فرهنگی و مرکز توجهی برای زوار و شیعیان شد و جو فرهنگی و معنوی مناسبی را در ایران ایجاد کرد.

آئینه وند در مورد مناظرات امام رضا با علمای فرق و مذاهب دیگر گفت: مباحثی که این امام همام(ع) با اهل علم مخصوصا فیلسوفان و متکلمان از مذاهب و فرقه‌های مختلف انجام داد؛ در واقع یک مسیر اعتقادی صحیح را برای امت به یادگار گذاشت.