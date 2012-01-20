تعهد و تخصص از اصول نخبگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در دیدار با نخبگان جوان آنها را سرمایه انسانی فراخواند و گفت: نقش نخبگان در توسعه جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی ضمن توجیه نخبگان در اجیر کردن تعهد و تخصص و ایمان به خدا و دوستی ائمه اطهار که چراغ راهنمایی انسان هاست، گفت: اگر نخبگان به این نور الهی مصلح باشند، هرگز به بیراهه ای که دشمنان با زر و برق ایجاد کردند پیش نخواهد رفت .

اعلایی اعتماد و خود باوری را یکی از اصول توانمند سازی جوانان و نخبگان دانست و گفت: یأس و ناامیدی در زندگی علمی و اجتماعی نخبگان جایگاهی نداشته است .

این مسئول گفت: اصرار بر خواستها و ونگاه نکردن از پنجره تحقیر عاملی برای موفقیت نخبگان خواهد بود .

وی افزود: استان ایلام دارای استعدادهای درخشانی است و نباید یک سری خصوصیات فرهنگی غالب باعث عدم رشد این استعداد ها شود .

وی تصریح کرد: نخبگان کار را ارزش بداند و دست درازی به سوی دیگران یک ضد ارزش تلقی کند .

وی در ادامه گفت: هرگاه مردم از ما مطالباتی داشته باشند باید تعهداتشان را هم بپذیرند .

وی در پایان به تعامل صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: این تعامل باعث بروز خلاقیت ها در زمینه های مختلف می شود و باید با تمام توان در جهت آنها کوشید .