تعهد و تخصص از اصول نخبگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در دیدار با نخبگان جوان آنها را سرمایه انسانی فراخواند و گفت: نقش نخبگان در توسعه جامعه بسیار حائز اهمیت است.
وی ضمن توجیه نخبگان در اجیر کردن تعهد و تخصص و ایمان به خدا و دوستی ائمه اطهار که چراغ راهنمایی انسان هاست، گفت: اگر نخبگان به این نور الهی مصلح باشند، هرگز به بیراهه ای که دشمنان با زر و برق ایجاد کردند پیش نخواهد رفت.
اعلایی اعتماد و خود باوری را یکی از اصول توانمند سازی جوانان و نخبگان دانست و گفت: یأس و ناامیدی در زندگی علمی و اجتماعی نخبگان جایگاهی نداشته است.
این مسئول گفت: اصرار بر خواستها و ونگاه نکردن از پنجره تحقیر عاملی برای موفقیت نخبگان خواهد بود .
وی افزود: استان ایلام دارای استعدادهای درخشانی است و نباید یک سری خصوصیات فرهنگی غالب باعث عدم رشد این استعداد ها شود.
وی تصریح کرد: نخبگان کار را ارزش بداند و دست درازی به سوی دیگران یک ضد ارزش تلقی کند.
وی در ادامه گفت: هرگاه مردم از ما مطالباتی داشته باشند باید تعهداتشان را هم بپذیرند.
وی در پایان به تعامل صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: این تعامل باعث بروز خلاقیت ها در زمینه های مختلف می شود و باید با تمام توان در جهت آنها کوشید.
در پایان نخبگان جوان به ارائه پیشنهادات و راهکارها در خصوص مطالب مطرح شده به بحث تبادل نظر پرداختند.
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