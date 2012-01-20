به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که شامگاه پنجشنبه با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حسن غفوری‌فرد دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران همراه بود به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری، جبهه پیروان خط امام و رهبری و جامعه اسلامی ورزشکاران استان قم برگزار شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش با انتقاد از ورود سیاستمداران به حوزه ورزش، خواستار تدوین طرح آمایش برای ورزش کشور شد.



حسن غفوری‌فرد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران به تشریح موازین اخلاقی در ورزش حرفه‌ای و همگانی پرداخت.



تقدیر از لاریجانی، غفوری فرد و بنایی



در این مراسم عباس جهان بین مدیرکل ورزش و جوانان استان قم به نمایندگی از جامعه ورزشی استان از رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر پیگیری و تلاش مستمر در بازگرداندن مجموعه ورزشی شهید حیدریان به بخش ورزش استان تقدیر کرد.



همچنین محمدحسین جمال رئیس انجمن پیشکسوتان استان از حسن غفوری‌فرد دبیرکل انجمن اسلامی ورزشکاران به خاطر خدمات 30 ساله وی به ورزش کشور قدردانی کرد.



سید جواد حسینی‌نژاد یکی از پیشکسوتان ورزش استان قم نیز از تلاش‌های حجت‌الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پیگیری و رفع مشکلات ورزش استان قدردانی کرد.

