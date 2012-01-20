به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منتظریون در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور گفت: زیربنایی ترین عرصه فرهنگی در هر جامعه کتاب است و برپایی نمایشگاههای کتاب موجب افزایش شور و شوق و مطالعه در افراد می شود.

وی اظهار داشت: در کنار برگزاری نمایشگاه باید بسترهای مناسب فرهنگی و تبلیغی برای توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه فراهم کرد.

منتظریون گفت: امیدواریم جایگاه فرهنگ و تبلیغ مطالعه و کتاب در سبد خانوارها تبیین گردد و مردم کتاب را همچون مونس و همدمی در اوقات فراغت خود بدانند.



وی در ادامه افزود: آمارهای استانی نشان می دهد در زمینه های مختلف نظیر مطالعه، تحقیق، اختراع، ابتکار و... نسبت به گذشته بسیار رشد داشته ایم که این موارد حاکی از فعالیتهای منظم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلاش همکارن اداره کل در زمینه های مختلف و همکاری دستگاههای فرهنگی است.