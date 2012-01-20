به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی و پژوهشی ساخت نخستین نیروگاه آزمایشی جزر و مدی مقیاس کوچک پنجشنبه شب میان شرکت توزیع نیروی برق و دانشگاه هرمزگان منعقد شد.

در این تفاهم نامه به توسعه فناوری مربوط به طراحی و ساخت این نیروگاه با انرژی آب دریا به میزان 2 کیلووات ساعت با استفاده از پتانسیل و ظرفیت بالای پژوهشی و تحقیقاتی متخصصین شرکت توزیع نیروی برق استان و توانمندی های پژوهشی دانشگاه هرمزگان تاکید شده است.

همچنین قرار داد نظارت بر پروژه های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان میان این شرکت و دانشگاه هرمزگان منعقد شد. به موجب این قرار داد کلیه مسئولیت های نظارتی و پیگیری پروژه های تحقیقاتی به نیروهای متخصص دانشگاه هرمزگان واگذار شده است.

محمدصادق وجدانی در آیین انعقاد این قرار داد همکاری و نظارت در انجام کلیه پروژه های مصوب کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان مبتنی بر آیین نامه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی را از اهداف این قرار داد ذکر کرد.

وجدانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در این آیین با اشاره به پتانسیل تحقیقاتی و پژوهشی متخصصین و کارشناسان این شرکت در راستای نوآوری و فن بازار، برضرورت حمایت از مخترعان و مبتکران در شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه هرمزگان نیز در این آیین همکاریهای تحقیقاتی و پژوهشی با صنعت برق هرمزگان و بخش انرژی های نو را از اهداف این دانشگاه عنوان کرد.

احمد نوحه گر در ادامه از راه اندازی رشته مهندسی برق قدرت در مقطع کارشناسی خبر داد و افزود: این رشته با همکاری صنعت برق استان در زمینه های اجرایی ایجاد خواهد شد.

این شرکت همچنین به عنوان شرکت دانش بنیان در نمایشگاه فن بازار پارک علم و فناوری هرمزگان مستقر شد.

در مراسم افتتاح این پارک که با حضور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و استاندار هرمزگان برگزار شد، دستاوردهای شرکت های دانش بنیان استان و آخرین اختراعات نخبگان بومی به معرض نمایش گذاشته شد. درهمین رابطه دستاوردهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان نیز به معرض دید عموم گذاشته شد.

دستاوردهایی همچون پروژه پایلوت کولرهای کم مصرف برقی-خورشیدی، روش کنترل ولتاژهای سرگردان در طرح افزایش میزان شیردهی گاو و افزایش تولید تخم مرغ و همچنین سامانه هوشمندسازی شبکه های توزیع برق مورد توجه قرار گرفته است.