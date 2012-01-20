به گزارش خبرنگار مهر، فتاح کمری شامگاه پنجشنبه در مراسم بهره برداری از سامانه دیجیتال تلویزیون و STM1 صدا و سیمای مرکز لرستان گفت: با افتتاح سامانه دیجیتال علاوه بر خرم آباد و روستاهای تابعه دو شهرستان بروجرد، دورود و روستاهای تابعه آن نیز زیر پوشش سیستم دیجیتال قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح این سامانه 42 درصد جمعیت استان زیر پوشش 16 شبکه تلویزیونی و 11 شبکه رادیویی قرار می گیرند، اظهار داشت: با بهره برداری از سامانه دیجیتال 756 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش قرار می گیرند و می توانند از این سامانه استفاده کنند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان با بیان اینکه بالغ بر یک میلیارد تومان برای بهره برداری از این سامانه صرف شده است، یادآور شد: با بهره برداری از این سامانه بیش از 42 شبکه تلویزیونی و رادیویی قابل مشاهده هستند.

کمری در ادامه با اشاره به افتتاح سیستم STM1 اظهار داشت: با بهره برداری از این سامانه که می تواند جایگزین ماهواره و خطوط زمینی باشد می توان تصاویر استانی را در مناسبتهای مختلف به شبکه ملی و 16 شبکه دیگر ارسال کرد.

وی تصریح کرد: هزینه صرف شده برای افتتاح این سامانه نیز یک میلیارد تومان بوده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان همچنین از افتتاح همزمان سامانه دیجیتال انیمیشن در استان خبر داد و افزود: هزینه ای بالغ بر 127 میلیون تومان نیز صرف بهره برداری از این طرح شده است.

کمری با اشاره به اینکه بیش از 3 میلیارد تومان برای بهره برداری از این امکانات هزینه شده است، یادآور شد: 60 درصد هزینه های صورت گرفته از سوی سازمان صدا و سیما تامین شده و 40 درصد نیز در قالب کمکهای دولت از محل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت بوده است.

وی با بیان اینکه برای تحت پوشش قرار دادن سایر شهرستانها نیازمند به مساعدت و همکاری استانداری هستیم، ادامه داد: در سفر سوم هیئت دولت به لرستان 10 میلیارد تومان اعتبار برای صدا و سیمای استان در نظر گرفته شده است که اگر این اعتبار به موقع تخصیص داده شود ظرف مدت شش ماه سایر شهرستانهای استان نیز تحت پوشش شبکه قرار خواهند گرفت.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان یادآور شد: لرستان اولین استان در کشور است که علاوه بر مرکز استان دو شهرستان و روستاهای تابعه را نیز زیر پوشش سامانه دیجیتال برده است.

کمری با بیان اینکه به جز خرم آباد، 1000 روستا و دو شهرستان تحت پوشش سامانه دیجیتال قرار گرفته اند، یادآور شد: مردم سایر شهرستانها نیز از ما انتظار دارند که تحت پوشش شبکه قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: پوشش کامل سامانه دیجیتال در استان نیازمند تخصیص به موقع اعنبارات و مساعدت مسئولان است.