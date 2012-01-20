به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 13 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی ثابت مانده است و پیش بینی می شود این سهمیه تا ساعت 24 امشب جمعه 30 دی ماه در کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز شود.

برای دومین ماه فصل زمستان بنزین سهمیه ای خودروهای شخصی 60 لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان تعیین شده است. همچنین در بهمن ماه سالجاری، برای موتورسیکلتها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای بهمن ماه سالجاری هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.



در حال حاضر بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی به حدود 100 میلیون لیتر کاهش یافته و از این رو شمارش معکوس برای به پایان رسیدن ذخیره بنزین 100 تومانی کارتها و عرضه بنزین 2 نرخی آغاز شده است.



از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 59 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که استفاده از این فرآورده استراتژیک نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با حدود 5 درصد کاهش مواجه شده است.



پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.



ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم با انتشار گزارشی، اعلام کرد: سایر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه سهمیه بنزین دی ماه دریافت خواهند کرد و بنابراین هیچگونه تغییر در میزان قیمت و سهمیه سوخت در بهمن ماه وجود نخواهد داشت.