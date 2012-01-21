زهره الهیان درگفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص نامه اخیر اوباما به رهبر انقلاب در سال جاری گفت: این نامه‌ها مسبوق به سابقه است، اوباما در سال 88 و همین امسال در آستانه سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه نیز نامه هایی را به تهران ارسال کرده بود که فصل مشترک همه این نامه ها درخواست برای مذاکره است.

الهیان همچنین خاطر نشان کرد: البته این نامه ها شاید پاسخی نداشته باشد زیرا آمریکا خوی استعمارگری و استکباری و دفاع از رژیم صهیونیستی را سیاست کلی خود می داند.

وی در ادامه بیان داشت: مجموعا این نامه ها نشان دهنده جایگاه و عظمت جمهوری اسلامی در تعیین معادلات در عرصه بین الملل است. به خصوص در شرایط فعلی منطقه و تسلط بر خلیج فارس که باعث نگرانی سردمداران آمریکایی و شخص اوباما شده است.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای ایران اظهارداشت: کمیته حقوق بشر مجلس نشستی را با محوریت این ترورها و با حضور دستگاه دیپلماسی، قضایی و اطلاعاتی برگزار می کند.

الهیان همچنین خاطر نشان کرد: در این جلسه دستگاه های مربوط توضیحاتی را در خصوص پیگیری های انجام شده درمجامع بین المللی و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را ارائه خواهند کرد.

نماینده تهران در مجلس همچنین درباره همایش بزرگ بانوان اصولگرا که در هفته گذشته برگزار شد، گفت: مطالبات بانوانی که در این نشست حضور داشتند وحدت اصولگرایان بود زیرا گروه های رقیب برنامه ریزی جدی دارند تا مجلس آینده را به انحراف کشیده و از دست اصولگرایان خارج کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: تنها راه مقابله با رقبای انتخاباتی وحدت اصولگرایان است.