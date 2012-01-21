شورای خرید آثار هنری آغاز به کار کرد

محمود شالویی؛ مدیرکل امور تجسمی ارشاد با بیان اینکه طبق تصویب قانون یک دهم درصدی خرید آثار نه تنها مرکز هنرهای تجسمی، بلکه تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها موظف به خرید آثار هنری شده‌اند به خبرنگار مهر گفت: ما پیش از اینکه این قانون به تصویب برسد به‌عنوان مرکز هنرهای تجسمی حمایت همه جانبه‌ای برای خرید آثار هنری داشتیم و این راه را همچنان ادامه می‌دهیم، ضمن اینکه از اولویت‌های اصلی ما فراهم کردن بستری مناسب برای دستگاه‌ها و ارگان‌هاست تا بتوانند طبق بودجه تعیین شده آثار هنری را خریداری کنند.

شالویی درباره نقش شورای خرید آثار هنری در این میان نیز گفت: این شورا مجددا شکل گرفته است و احکام آن مشخص شده و از هفته آینده کار خود را به صورت رسمی آغاز می‌کند.

وی نقش شورا را نقش مهم خوانده و تصریح کرد: طبق مصوبه دولت شورای خرید موظف است سفارش خرید آثاری را که از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌آید بررسی کرده، قیمت‌ها را متعادل کند و ارزیابی درستی از آثار داشته باشد تا سازمان‌ها و ارگان‌ها بتوانند برای خرید آثار تجسمی بدون مشکل قدم بردارند، ضمن این که شورای خرید ما را نیز دراین امر یاری می‌کند.

وی یکی از مهمترین وظایف این شورا را خرید برای ادارات و ارگان‌های دولتی دانست و بیان کرد: یکی از مسائل و مصوبه‌های قانون خرید آثار هنری این است که وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولت می‌توانند خرید خود را به شورای خرید آثار هنری متحول کنند.

در همین رابطه چندی پیش ایرج اسکندری به مهر گفته بود که این شورا یکسال به صورت نیمه تعطیل درآمده بود ولی با توجه به ابلاغ مصوبه خرید آثار هنری دوباره این شورا فعالیت خود را از سر گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه "با توجه به ابلاغ این مصوبه دوباره این شورا را احیا کردیم و البته یکی دو نفر را نیز به آنها اضافه کردیم." از افشای نام اعضا خودداری کرد. علی‌رغم اینکه روابط عمومی مرکز دو سال پیش، خود این شورا را به رسانه‌ها معرفی کرده بود، گفت:‌ این افراد محرمانه کار می‌کنند زیرا اگر شناخته شوند مشکل پیش خواهد آمد.



اسکندری ادامه داد: براساس آئین‌نامه شورا، احکام افراد آن دوساله است. احکام ما توسط محمدحسین ایمانی خوشخو؛ معاون سابق امور هنری وزارت ارشاد امضا شده است. ما برای دریافت احکام جدید به حضور آقای شاه‌آبادی رفتیم که ایشان چهار نفر دیگر، یک گالری‌دار، یک عکاس، یک نگارگر و یک هنرمند متخصص در ‌نقاشی‌خط را نیز به شورا اضافه کرد.



وی بیان کرد: با اضافه شدن این سه نفر به شورا تعداد افراد ما به هشت نفر رسید که با اضافه شدن خود آقای شالویی نیز هم اکنون یک شورای نه نفره را داریم.