مهرداد پولادی در گفتگو با مهر در واکنش به صحبت‌های بلاژویچ، سرمربی مس کرمان مبنی بر اینکه این بازیکن دروغ می‌گوید، اظهار داشت: من در جلسه‌ای که روز شنبه با مدیران باشگاه مس داشتم قول دادم که دیگر درباره بلاژویچ حرفی نزنم. با این حال اگر رئیس هیئت مدیره باشگاه اجازه بدهد درباره تمام اتفاقاتی که در این مدت با حضور سرمربی مس رخ داده، صحبت خواهم کرد.

وی ادامه داد: وضعیت من مثل گذشته است. هر روز در کمپ تیم‌های ملی زیر نظر "مک درموت" مربی تیم ملی تمرین می‌کنم تا از شرایط آمادگی دور نشوم. بعد از جلسه روز شنبه دیگر هیچ صحبتی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشگاه مس نداشته‌ام و برای این تیم در لیگ برتر آرزوی موفقیت دارم.

پولادی همچنین درباره جلسه تعدادی از بازیکنان تیم مس با بلاژویچ و رای منفی آنها برای بازگشتش به تیم تاکید کرد: فکر می‌کنم به جز کیوان امرایی و شجاع خلیل‌زاده تمام بازیکنان در این جلسه حضور داشتند و بلاژویچ را قانع کردند که دیگر در تیم مس نباشم. متاسفانه تعدادی از بازیکنانی که با من رفاقت چند ساله داشتند و نان و نمک هم را خورده بودیم هم در این جلسه حضور داشتند، کسانی که ادعای دوستی می‌کردند و الان منافع‌شان اقتضا می‌کند که من در تیم نباشم.

بازیکن تیم فوتبال مس خاطرنشان کرد: تمایلی برای بازگشت به مس ندارم و فکر می‌کنم اگر در این تیم نباشم به نفع همه است. ممکن است مس با بودن من به حاشیه برود و دچار مشکل شود.

وی در خصوص خبر پیوستنش به پرسپولیس به عنوان یار کمکی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یادآور شد: دیگر هیچ صحبتی برای حضورم در پرسپولیس انجام نداده‌ام. از این موضوع هم بی‌خبرم و فکر نمی‌کنم صحت داشته باشد.

پولادی همچنین در پاسخ به این سئوال که نظر کی روش درباره جدایی‌اش از مس کرمان چیست؟ گفت: من مستقیم با کی‌روش در این باره صحبت نداشته‌ام ولی با امید نمازی، مارکار آقاجانیان و مک درموت در این خصوص حرف زده‌ام و آنها را در جریان مشکلاتم قرار داده‌ام.