به گزارش خبرگار مهر، انتخاب محبوب‌ترین فوتبالیست جهان در سال 2011 در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست 90 بازیکن نامزد شده بودند که 32 بازیکن از اروپا، 18 بازیکن از آمریکای جنوبی، 14 بازیکن از آسیا، 13 بازیکن از آفریقا، سه بازیکن از اقیانوسیه و همچنین 10 نفر از آمریکای مرکزی و شمالی در این فهرست قرار گرفتند.

در مرحله دوم، 977 هزار و 276 کاربر بازیکنان واجد شرایط را برای حضور در مرحله سوم انتخاب کردند. در این مرحله از قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکای مرکزی - شمالی سه بازیکن و از قاره‌های آمریکای جنوبی و اروپا پنج بازیکن و از قاره اقیانوسیه یک بازیکن حضور داشتند.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار در مرحله سوم حامیان دو تیم رقیب از تهران (استقلال و پرسپولیس) آرای خود را با نرم افزاری ویژه افزایش و نتایج را به نفع بازیکنان خود دستکاری کرده‌اند. طرفدار این دو باشگاه بدون اطلاع از نتایج واقعی، یکدیگر را متهم به دستکاری فنی کرده بودند که از این طریق آرای آنها افزایش یافته است.

به همین خاطر وب سایت IFFHS مجبور به اخراج این دو بازیکن ایرانی از رای گیری نهایی شد. در حالی که علی کریمی 956 هزار و 172 رای و فرهاد مجیدی 408 هزار و 874 رای را به دست آورده بودند.

این وب سایت همچنین اعلام کرد: با احترام به این دو بازیکن بی‌گناه ایرانی و باشگاه‌های آنها، خواستیم از این وضعیت آگاه شوند. همچنین بخش فنی وبسایت IFFHS به منظور جلوگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه، در آینده تغییراتی را در سیستم فنی خود اعمال خواهد کرد.

براساس این گزارش، "نادر لمیقری" دروازه‌بان 35 ساله مراکشی که در تیم کازابلانکا فینالست لیگ قهرمانان آفریقا بازی می‌کند، به عنوان محبوب‌ترین بازیکن سال 2011 آفریقا انتخاب شد. در آفریقا آن دسته از بازیکنان فوتبال که در سرزمین مادری خود بازی می‌کنند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در آسیا "یاسر القحطانی"، بازیکن تیم ملی عربستان که در امارات بازی می‌کند، بعد از سال‌های 2007 و 2009 برای سومین مرتبه عنوان محبوب‌ترین بازیکن سال قاره کهن را از آن خود کرد. در منطقه کونکاکاف، همانطور که انتظار می‌‌رفت، "خاویر هرناندز" که در تیم منچستریونایتد انگلستان بازی می‌کند، عنوان محبوب‌ترین فوتبالیست سال را به خود اختصاص داد. در اقیانوسیه هم بار دیگر "هری کیول" این عنوان را کسب کرد.

محبوب‌ترین فوتبالیست در آمریکای جنوبی در سال 2011 هنوز "ادواردو خسوس وارگاس"، ستاره 22 ساله باشگاه یونیورسیداد شیلی است که امسال جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی را با این تیم فتح کرد. وی در ژانویه 2012 به تیم ناپولی ایتالیا پیوست. بعد از این ستاره شیلیایی، مسی و کاکا ستاره تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید، به ترتیب در رده‌‎های دوم و سوم قرار گرفتند.

"فرانچسکو توتی" ستاره 35 ساله رم که از سال 1989 در این تیم بازی می‌کند، همچنان محبوب‌ترین قاره سبز است. "الکساندرو دل‌پیه‌رو" 37 ساله، هموطن توتی که از سال 1993 در "یووه" توپ می‌زند، نیز با اختلاف کم در رده دوم قرار گرفته است. هر دوی این بازیکنان از نظر وفاداری به باشگاه‌ها، الگوی فوتبالیست‌های اروپایی هستند. "کریستیانو رونالدو"، بهترین فوتبالیست اروپا هم در جایگاه سوم این رده‌بندی قرار گرفته‌ است.

- اسامی نهایی محبوب‌ترین بازیکنان سال 2011 جهان به تفکیک قاره‌های مختلف به شرح زیر است:

قاره آفریقا:

1- "نادر لمیقری" از مراکش با 55 هزار و 113 رای

2- "اوساما داراگی" از تونس با 2 هزار و 424 رای

3- "فیصل آگاب سیدو" از سودان با 868 رای

قاره آسیا:

1- "یاسر القحطانی" از عربستان با 17هزار و 460 رای

فرهاد مجیدی از ایران(حذف از فهرست نهایی)

علی کریمی از ایران (حذف از فهرست نهایی)

آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب:

1- "خاویر هرناندز" از مکزیک با چهار هزار و 59 رای

2- "کارلو کارستلی" از هندوراس با 2 هزار و 473 رای

3- "کارلوس روئیس" از گوآتمالا با 2 هزار و 251 رای

قاره اقیانوسیه:

1- "هری کیول" از استرالیا با 141 رای

آمریکای جنوبی:

1- "ادواردو خسوس وارگاس" از شیلی با 58 هزار و 129 رای

2- "لیونل مسی" از آرژانیتن با 3 هزار و 760 رای

3- "کاکا" از برزیل با سه هزار و 607 رای

4- "پائولو گوئه‌ررو" از پرو با 2 هزار و 662 رای

5- "خوآن مانوئل وارگاس" از پرو با یک هزار و 67 رای

قاره اروپا:

1- "فرانچسکو توتی" از ایتالیا با چهار هزار و 587 رای

2- "الساندور دل پیه‌رو" از ایتالیا با چهار هزار و 433 رای

3- "کریستیانو رونالدو" از پرتغال با چهار هزار و 94 رای

4- "دیمیتار برباتوف" از بلغارستان با سه هزار و 360 رای

5- "آدرا توران" از ترکیه با یک هزار و 153 رای