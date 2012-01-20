به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود عظیمی در بازدید معاون امور عمرانی استاندار یزد از منطقه ویژه اقتصادی با تشریح اهمیت و جایگاه این منطقه در بخش اقتصاد، بازرگانی و ترانزیت استان یزد اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان از سال 89 تاکنون، دو هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی صرف اجرای پروژه های عمرانی منطقه ویژه کرده است.

وی در مورد گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی افزود: اجرای طرح شبکه گازرسانی با اجرای خط لوله به طول 8.3 کیلومتر و با صرف پنج هزار و 200 میلیون ریال اعتبار به پایان رسیده است.

عظیمی بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه در دهه فجر امسال، واحدهای صنعتی مستقر در این منطقه از گاز بهره مند می شوند.

وی با اشاره به خشکسالی استان یزد در سال گذشته، خواستار تخصیص اعتبار لازم و نیز تخصیص آب مورد نیاز به منظور توسعه فضای سبز منطقه ویژه در سال 91 شد.

معاون امور عمرانی استاندار یزد نیز در این بازدید اقدامات صورت گرفته در مجموعه شهرکها و نواحی صنعتی استان به ویژه منطقه ویژه اقتصادی را مناسب ارزیابی کرد.

حیدر نوروزی برای تامین منابع مالی لازم به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی و همچنین توسعه فضای سبز قول مساعد داد.