حماس: با مسئله آتش بس بطور مطلوب رفتار خواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،سامي ابوزهري سخنگوي جنبش حماس درغزه درمصاحبه با شبكه تلويزيوني "العالم" گفت : براي برقراري آتش بس با صهيونيستها ما پيش شرطي داريم كه شامل ، متوقف شدن همه انواع تجاوزات از قبيل كشتار ، ترور ، ويراني منازل ، تخريب زمينهاي كشاورزي ، بازداشت فلسطينيها ، بازگرداندن پيكر شهدا و آزادي تمام اسيران و زندانيان فلسطيني از بازداشتگاههاي اسراييلي است .

از سوي ديگرخضرحبيب يكي ازرهبران جهاد اسلامي فلسطين ضمن تاكيد مجدد بر خواسته ملت فلسطين به ادامه مقاومت گفت : ملت فلسطين مصمم است تا بيرون راندن كامل اشغالگران و بازستاني حقوق غصب شده خود به مقاومت ادامه بدهد .

وي درخصوص تهديدات شارون مبني برحمله مجدد به غزه تصريح كرد مردم فلسطين به تهديدات آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي جنايتكارعادت كرده است.