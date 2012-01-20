خوشحالم مجوز بنیاد ادبیات داستانی پس از 5 سال صادر شد

محمود سالاری مدیرعامل سابق بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان که در دوره مدیریت وی تلاش‌ها برای صدور مجوز این بنیاد آغاز شده بود با ابراز خرسندی از صدور مجوز بنیاد به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که من و دیگر همکارانم در دوران حضورمان در بنیاد با آن رو به رو بوده و بارها هم آن را منعکس کرده بودیم، صادر نشدن مجوز فعالیت رسمی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان بود.

وی ادامه داد: ما تا آخرین لحظه منتظر صدور مجوز بودیم تا به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کنیم البته کارها و برنامه‌های مختلفی را طراحی و اجرا هم کرده بودیم ولی اعلام رسمی آنها را موکول به صدور مجوز می‌دانستیم که اتفاقا در همین فاصله که مدیریت جدید بنیاد آغاز به کار کرده، برخی از همان کارها رسانه‌ای شده است.

مدیرعامل سابق بنیاد ادبیات داستانی درباره برخی از این طرح‌ها که از گذشته طراحی شده‌اند و امروز درباره اجرای آنها صحبت می‌شود، توضیح داد: مجموعه 5 جلدی «بهترین داستان‌های کوتاه جهان» که توسط احمد گلشیری گردآوری و تدوین شده است، از جمله آنهاست. این مجموعه از جمله کتاب‌هایی بود که آماده بود ولی به دلیل اینکه برخی اختلاف‌ها مانع صدور مجوز بنیاد بود، به دست چاپ سپرده نمی‌شد.

سالاری افزود: من خیلی خوشحال هستم که آن اختلاف‌ها رفع شده و امروز خبر از صدور مجوز فعالیت رسمی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان می‌رسد تا این بنیاد که از سال 1385 منتظر دریافت مجوز است امروز و در آستانه پایان سال 1390 دارای مجوز رسمی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت‌های دیگری هم از دوران حضور هیئت امنای قبلی بنیاد هست که در دوره جدید به بهره‌برداری می‌رسد، توضیح داد: تا آنجا که من مطلع هستم برنامه‌هایی که این روزها اعلام می‌شود همه در دوران قبل برنامه‌ریزی شده است و بذرهایی است که آن روزها کاشته شده و امروز برداشته می‌شود.

سالاری اضافه کرد: به طور نمونه یک مجموعه 25 جلدی از نویسندگان مختلف هم داشتیم که 15 جلد آن حتی حروفچینی و ویرایش هم شده بود و ما منتظر مجوز بودیم. همچنین کارگاه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی با استان‌ها داشتیم و ما در همان روزها هم آیین‌نامه بنیاد را در اختیار استان‌ها قرار داده بودیم در حالیکه گفته می‌شود به تازگی هم بار دیگر این آیین‌نامه‌ها به استان‌ها ارسال شده است.

این نویسنده در پایان با ابراز خرسندی از اینکه برنامه‌های قبلی آنقدر قدرت داشته‌اند که در دوره مدیریت جدید پیگیری شوند، بیان کرد: اینکه دوستان همان برنامه‌ها را دنبال می‌کنند و یا به عنوان برنامه‌های جدید اعلام می‌کنند جای خوشحالی دارد. من آن موقع هم تنها یک عامل اجرایی بودم که سعی کردم با کمک دوستان ریل‌گذاری در زمینه ادبیات داستانی انجام دهیم که فعالیت این روزهای بنیاد نشان می‌دهد آن ریل‌گذاری درست بوده است.