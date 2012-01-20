ایرانیهای با نمک در معرض بیماریهای خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای کشوری نشان می دهد که میزان مصرف نمک در نزد ایرانیها به مراتب بیشتر از حد استاندارد و مجاز آن است. به طوریکه میزان مصرف نمک در کشور طی این سالها و از طریق مصرف غذاهای آماده و همچنین تنقلات به شدت افزایش یافته که پزشکان نسبت به این مسئله ابراز نگرانی می کنند.

دکتر محمدجواد زیبایی نژاد، رئیس ششمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه با عنوان این مطلب که روزانه مقدار زیادی نمک از طریق نانهایی که می خوریم وارد بدن می شود، می گوید: تنها از طریق نان نزدیک به 6 گرم نمک وارد بدن ما می شود و روزانه 12 تا 13 گرم نمک نیز از طریق ترشی جات و غذاهای مختلف می خوریم که متاسفانه عوارض ناگواری بر جای می گذارد. در حالی در طول روز نباید بیش از 4 یا 5 گرم نمک خورد.

دکتر زهرا عبداللهی، سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت نیز نسبت به عوارض مصرف زیاد نمک در کشور هشدار می دهد و می افزاید: در حال حاضر ارتباط بین مصرف زیاد نمک و افزایش فشار خون به ویژه در افرادی که سابقه خانوادگی فشار خون بالا دارند، به طور قطعی ثبت شده است.

این کارشناس تغذیه البته به این موضوع اشاره می کند که نمک یکی از مواد مورد نیاز برای سوخت و ساز مواد غذایی در بدن، انتقال پیامهای عصبی و کارکرد صحیح عضلات است و این ماده به مقدار محدود مورد نیاز بوده و مصرف متعادل آن لازم است.

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت‌ با تاکید بر محدود کردن مصرف تنقلات شور که در ابتلا به فشارخون موثر است، توصیه دارد برای جلوگیری از ابتلا به فشار خون باید مصرف نمک را محدود کرده و از محصولات کم نمک یا بی نمک مانند غلات یا سبزیجات آماده نمک نزده، استفاده کرد.

وی می گوید: بهتر است افراد برای جلوگیری از فشارخون از مرغ، ماهی و گوشت لخت تازه به جای انواع دودی، کنسرو یا فرآوری شده استفاده کنند و غذاهای کنسرو شده نظیر نخود فرنگی را بشویند تا مقداری از سدیم (نمک) آن خارج شود.

مصرف نمک دریا سرطانزاست

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از نمک دریا به عنوان نمکی یاد می کند که تصفیه نشده و دارای انواع ناخالصی ها از جمله فلزات سنگین بوده و خطر سرطانزایی آنها به اثبات رسیده است.

وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت ظرف 20 سال گذشته برای کاهش شیوع گواتر واختلالات ناشی از کمبود ید، سیاست افزودن ید به نمکهای خوراکی را در پیش گرفته است، می گوید: هم اکنون تمام کارخانجات تولید کننده موظف هستند ید را به میزان توصیه شده وزارت بهداشت به نمکهای خوراکی اضافه کنند.

نرسیدن ید کافی به بدن با عوارض بیشماری شامل گواتر، ناهنجاری های مادرزادی، افزایش موارد سقط ومرده زایی، هیپوتیروئیدی مادرزادی، کرولالی مادرزادی، کاهش بهره هوشی همراه است. مقدار کلسیم و منیزیمی که نمک دریا به بدن می رساند آنقدر ناچیز است که کاملا قابل چشم پوشی است.

مقدار نمک غذاهای رستورانی خارج از حد کنترل است

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت می گوید: میزان نمک اضافه شده در غذاهای تهیه شده در رستورانها خارج از حد کنترل است و مصرف کننده را مستعد افزایش فشار خون می کند.



به گفته عبداللهی، غذاهای سرخ شده مانند سیب زمینی سرخ کرده، همبرگر و مرغ سوخاری دارای مقدار زیادی روغن هستند و صرف مکرر آنها سبب افزایش دریافت کالری و مستعد شدن برای اضافه وزن و چاقی می شود. تهیه غذای خانگی امکان کنترل روغن مصرفی و چربی غذا را به افراد می دهد چرا که در غذای خانگی میزان و حجم غذای مصرفی قابل کنترل و تنظیم است.

مصرف زیاد نمک موجب پیشرفت بیماری قلبی در سالمندان می شود

دکتر سید ضیاء مظهری، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است که مصرف بیش از حد نمک برای سالمندان بسیار مضر است و موجب پیشرفت بیماریهای قلب و عروقی آنها می شود.

به گفته وی، حس حرارت بدن، حرکات دودی روده‌ها، ترشح غدد درون ریز و تنفس نیازمند یک انرژی پایه‌ای است که اگر در اختیار بدن قرار نگیرد برای تامین این انرژی بافت‌های بدن شروع به سوزاندن می‌کند. اگر سالمندان فعالیتهای بدنی مناسبی نداشته باشند، روز به روز چاق‌تر می‌شوند به دلیل اینکه با افزایش سن، بدن به انرژی کمتری نیاز دارد و سالمندان به انرژی کمتری برای فعالیت‌های روزمره خود نیاز دارند.

این متخصص تغذیه یادآور می شود: سالمندانی که چاق هستند باید سعی کنند که غذای خود را در وعده‌های بیشتر و با حجم کمتری مصرف کنند اگر بیش از نیاز بدنشان انرژی مصرف کنند روز به روز چاق‌تر می‌شوند که این چاقی برایشان خطر آفرین است.

مظهری می گوید: ممکن است سالمندان طعم غذا را متوجه نشوند و اشتهایی برای مصرف غذا نداشته باشند که برای افزایش اشتها و بهبود طعم غذا، نمک بیشتری مصرف می‌کنند اما استفاده زیاد از نمک می‌تواند برای آنها مشکلاتی را ایجاد کند و سالمندانی که فشار خون ندارند را نیز مبتلا به فشار خون بالا کند.