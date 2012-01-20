حضور مجدد حضرات آیات استادی و امینی در نماز جمعه قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اعلام این خبر گفت: به اطلاع نمازگزاران می‌رسانم که نماز جمعه هفته آینده شهر قم به امامت حضرت آیت‌الله استادی مجتهد برجسته اقامه می‌شود.



وی ادامه داد: همچنین نماز جمعه دو هفته آینده به امامت فقیه برجسته حضرت آیت‌الله امینی اقامه خواهد شد.



حجت‌الاسلام سعیدی افزود: آیت‌الله حسینی بوشهری و بنده نیز در هفته‌های بعد در خدمت نمازگزاران خواهیم بود.



حضرات آیات استادی و امینی که از فقهای پرنفوذ و مطرح قم به شمار می‌آیند در سال‌های اخیر بنا به دلایلی از سخنرانی در خطبه‌های نماز جمعه قم خودداری می‌کردند.



گفته می‌شود در هفته‌های اخیر برخی دلسوزان نظام به خدمت این دو بزرگوار رفته و با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی از ایشان خواستند در این ایام مردم را از رهنمودهای وحدت‌بخش خود بهره‌مند کنند.



با عدم تمایل حضرات آیات امینی و استادی به اقامه نماز جمعه، این نماز سیاسی عبادی به امامت آیت الله حسینی بوشهری و حجت‌الاسلام سعیدی اقامه می‌شد.

