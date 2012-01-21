"موضوع شناسی در فقه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مجموعه گفتگوهایی با اساتید حوزه و دانشگاه است که به همت علیرضا فرحناک و از طرف پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه شده است.
در معرفی این کتاب آمده است: حکم از مقوله محمول است و محمول نیز آویخته موضوع و رتبهاش قبل از موضوع. بنابراین بایسته است پیش از پرداختن به حکم، موضوع را دریافت.
در مواردی بسیار، شناخت موضوع بیمشکل مینماید؛ اما از یکسو، دگرگونی زمان و مکان، تحولات دوران همراه با پیشرفت شگرف علوم و... موضوعاتی جدید و چه بسا پیچیده را به پیشگاه فقیهان تقدیم میکند و از سوی دیگر، موضوع بودن برخی امور را که قرنها در موضوع بودن آن سخنی نبوده، به چالش میکشاند.
بدین ترتیب است که امروزه مسئله "موضوعشناسی" در فرآیند استنباط اهمیتی دو چندان یافته است.
کتاب "موضوع شناسی در فقه" از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مجموعه گفتگوهایی با اساتید حوزه و دانشگاه است که به همت علیرضا فرحناک و از طرف پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه شده است.
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