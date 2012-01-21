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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۶

"موضوع شناسی در فقه" منتشر شد

"موضوع شناسی در فقه" منتشر شد

کتاب "موضوع شناسی در فقه" از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مجموعه گفتگوهایی با اساتید حوزه و دانشگاه است که به همت علیرضا فرحناک و از طرف پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه شده است.

در معرفی این کتاب آمده است: حکم از مقوله محمول است و محمول نیز آویخته موضوع و رتبه­اش قبل از موضوع. بنابراین بایسته است پیش از پرداختن به حکم، موضوع را دریافت.

در مواردی بسیار، شناخت موضوع بی­مشکل می­نماید؛ اما از یک­سو، دگرگونی زمان و مکان، تحولات دوران همراه با پیشرفت شگرف علوم و... موضوعاتی جدید و چه بسا پیچیده را به پیشگاه فقیهان تقدیم می­کند و از سوی دیگر، موضوع بودن برخی امور را که قرن­ها در موضوع بودن آن سخنی نبوده، به چالش می­کشاند.

بدین ترتیب است که امروزه مسئله "موضوع­شناسی" در فرآیند استنباط اهمیتی دو چندان یافته است.

کد مطلب 1514087

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