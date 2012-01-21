نشست «سکولاریزم در وضعیت فرامدرن» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نشست علمی «سکولاریزم در وضعیت فرامدرن (چالش های آن در صورت بندی تمدن اسلامی)» برگزار میشود.
در این نشست علمی، حجتالاسلام والمسلمین حبیب الله بابایی و دکتر علی رضا شجاعیزند سخنرانی خواهند کرد. همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار دبیر علمی این نشست خواهد بود.
این نشست علمی پنجشنبه، 6 بهمنماه، ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس مرکز همایش های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار خواهد شد.
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