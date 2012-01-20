کاندیداهایی که به کانونهای قدرت و ثروت نزدیک شوند نمایندگان مردم نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم به مسئله انتخابات آینده اشاره کرد و اظهار داشت: بدون شک مهمترین مسئله در انتخابات فراهم کردن زمینه برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است که این مهم از فرمایشات امام راحل و مطالبه جدی رهبر انقلاب اسلامی است.



وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات پایه‌های نظام را تقویت می‌کند، تاکید کرد: دشمن از حضور حداقلی مردم حتی اگر این افراد مخلص‌ترین باشند، بیمی ندارد.



امام جمعه قم افزود: حضور حداکثری الزاماتی دارد که همه باید برای تحقق این الزامات پایبند باشیم، از جمله اینکه مردم دارای سلایق مختلفی هستند و کاندیداها هم باید متفاوت باشند.



حجت‌الاسلام سعیدی گفت: نگرانی از راه یافتن افراد ناصالح به مجلس با وجود شورای نگهبان و سایر دستگاه‌های نظارتی و هدایت‌های مراجع تقلید و روحانیت که کاندیداهای اصلح را تائید می‌کنند به حداقل می‌رسد.



وی به ذکر توصیه‌ای به نامزدهای انتخابات مجلس پرداخت و افزود: کاندیداهایی که به جای توکل به خدا و تکیه به مردم، بخواهند به کانون‌های قدرت و ثروت نزدیک شوند و یا از امکانات دولتی استفاده کند علاوه بر اینکه مسئولیت شرعی دارد، این مردم هم اکنون اعلام می‌کنند که این افراد نمایندگان آنها نیستند.



ایجاد فتنه داخلی و ترور دانشمندان زیر سر آمریکا و اروپا است



امام جمعه قم به تاثیر حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس در عرصه خارجی اشاره کرد و گفت: دنیای غرب به خاطر فکر و رفتاری که دارد اکنون در دام سیاست‌های غلط خودش گرفتار آمده و شاهد آن بحران‌هایی است که در این کشورها به وجود آمده است.



وی تاکید کرد: سخن مردم دنیا این است که آیا وقت آن نرسیده که آمریکا و اروپا به جای دخالت در امور دیگر کشورها به فکر حل مشکلات جوامع خودشان باشند و شر خودشان را از این کشورها رفع کنند.



وی با بیان اینکه امروز فریاد مردم دنیا از این فجایع بلند است، تاکید کرد: جنگ‌افروزی‌ها، ایجاد فتنه‌های داخلی، تحریک قومیت‌ها و ترور دانشمندان زیر سر آمریکا و اروپا است.



پیامبر(ص) مردم را از خرافات و عقاید باطل نجات داد



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام اشاره کرد و افزود: نسبت به نبی مکرم اسلام خداوند تکلیف همه را در این مورد به خوبی مشخص کرده و فرمود هر کس که می‌خواهد به سعادت برسد به پیامبر اقتدا کند.



وی یکی از ویژگیهای پیامبر اسلام را خلق نیکوی ایشان ذکر کرد و گفت: درباره ماموریت و رسالت آن حضرت یک آیه، جامع همه آیات است که نام و علائم پیامبر در در تورات و انجیل آمده و کارش این است که امر به معروف و نهی از منکر کند.



سعیدی ادامه داد: ای کسانی که خود را محمدی می‌دانید باید امر به معروف و نهی از منکر کنید.



امام جمعه قم تاکید کرد: رسالت دیگر آن بزرگوار این است که پیامبر با غل و زنجیرهای خرافات و عقاید باطل و احکام محکمی که سنگین بوده از امت برداشته‌اند.



وی با اشاره به تاکید پیامبر به قرآن و عترت گفت: با وجود توصیه پیامبر مردم مصمم شده بودند همراه با حاکمان غاصب زمان کمر به قتل آل الله بپردازند.



معاویه از هیچ آزاری علیه امام حسن(ع) دریغ نمی‌کرد



وی رواج تهمت زنی به امامان معصوم(ع) را یکی از راهبردهای دشمنان عنوان کرد و گفت: دشمنان امام حسن(ع) تهمت‌های زیادی به ایشان می‌زدند. آنها در طول تاریخ نسبت به امام حسن(ع) خیلی بد عمل کردند.



سعیدی ادامه داد: معاویه برای اینکه بعد از مرگش یزدید به حکومت برسد از هیچ آزار و تهدیدی برای امام حسن(ع) دریغ نکرد.



وی با تاکید بر اینکه معاویه می‌خواست محبت مردم نسبت به امام حسن(ع) را از بین ببرد، تصریح کرد: معاویه به حاکم مدینه که امام جمعه هم بود دستور دارد که در حضور امام حسن(ع) پدرش امیرالمومنین را مورد دشنام قرار دهد.



امام جمعه قم گفت: معاویه فضای مسموم عجیبی ایجاد کرده بود و در دوران پس از معاویه این مسئله به سنت تبدیل شده که خطبا به امیرالمومنین جسارت می‌کردند.



سعیدی ادامه داد: معاویه چندین بار امام حسن(ع) را مسموم کرد تا اینکه در آخرین بار توانست این امام همام را به شهادت برساند و متاسفانه این رفتار به یک خط تبدیل شد.



محبوبیت مردمی امام رضا(ع) مامون را آزار می‌داد



وی در مورد شهادت امام رضا(ع) اظهار داشت: امام رضا(ع) یک زندگی عادی داشتند اما محبوبیت مردمی ایشان مامون را آزار می‌داد و او سعی کرد آن حضرت را از طریق برگزاری مناظره و... ترور شخصیتی کند، اما امام هشتم مقتدرانه در این مناظره‌ها شرکت داشتند و پیروز بودند.



امام جمعه قم تاکید کرد: در پرتو این مناظره‌ها بود که مردم به فکر رفتند که خلیفه واقعی چه کسی باید باشد. به همین دلیل مامون به فکر افتاد که ایشان را حذف کند و شیعیان را به سوگ بنشاند.



انفاق در راه خدا از مصادیق جهاد فی سبیل الله است



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود در ادامه تفسیر سوره منافقون به آیه 10 این سوره اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند می‌فرماید: مومنان انفاق کنید از آنچه ما به شما روزی دادیم قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاید.



وی با اشاره به ارتباط این آیه با آیات قبل گفت: جریان نفاق فکر می‌کرد همه چیز وابسته به مال و اولاد است و این موارد هستند که در عرصه سیاست حرف اول را می‌زنند، از این رو سعی می‌کردند از هر راهی ثروتمند شوند.



حجت‌الاسلام سعیدی اضافه کرد: خداوند در آیه 10 به منافقون توصیه می‌کند که این راه را ترک کنند چراکه پایبندی به مال و اولاد آنها را از بین می‌برد.



امام جمعه قم افزود: انفاق باید از آنچه که خدا روزی کرده باشد و دوم اینکه قبل از اینکه مرگ سراغ انسان بیاید فرد مورد نظر انفاق کند.



وی با اشاره به تعریف معنای انفاق گفت: در فرهنگ دینی ما انفاق در عرف مردم عبارت است از خرج کردن مال در راه خدا به خصوص در راه خیر و کمک به مستمندان و مستضعفان.



وی در مورد اهمیت انفاق گفت: انفاق در راه خدا از مصادیق جهاد فی سبیل الله شمرده شده است.



انفاق نوعی ذکر عملی است



امام جمعه قم به فواید و آثار انفاق اشاره کرد و افزود: اگر انفاق آن گونه که اسلام فرموده اجرایی شود فواید زیادی بر آن مترتب شده است.



حجت‌الاسلام سعیدی تصریح کرد: انسان با انفاق خودش می‌تواند به اصلاح جامعه کمک کند و از طریق انفاق اختلاف بین فقیر و غنی در جامعه کمتر می‌شود.



امام جمعه قم تاکید کرد: انسانی که انفاق می‌کند روح گذشت و بخشش را در خودش تقویت می‌کند.



وی انفاق را نوعی ذکر عملی دانست و تاکید کرد: خداوند برای اینکه از مومنان غفلت زدایی کند به آنها توصیه می‌کند که انفاق کنند.



حجت‌الاسلام سعیدی با بیان اینکه انسان باید از انباشته‌های خودش انفاق کند، تصریح کرد: این یک دستور قرآنی است که انسان از افراط و تفریط در انفاق پرهیز کند.